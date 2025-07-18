日本賽》第1局曾連拿10分！王子維帶傷硬拚不敵石宇奇

王子維。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「羽球王子」王子維今在超級750系列賽日本羽球公開賽男單8強，第2局時出現肩膀傷勢，最終以19：21、10：21不敵中國好手石宇奇。

世界排名26的王子維前役因中國李詩灃第2局傷退，順利挺進8強，今天遭遇世界排名第3的石宇奇，兩人過去6度交手，王子維僅拿下1勝，而這場勝利已經是2013年U19賽事。

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王子維今天開賽陷入0：8落後，但他很快重新振作，製造石宇奇失誤後連得8分反擊，隨後王子維網前搶分，加上一次打在邊線上的進攻，一口氣連拿10分打到石宇奇傻眼，他也先搶下第11分。石宇奇在技術暫停後迎頭趕上，一度拉鋸，但王子維該局尾聲卻連續失誤掉分，讓對手取得20：18領先，雖化解一局點，最後仍以19：21讓出。

落後情況下，王子維在第2局拉快節奏和石宇奇激戰，但在4：9落後時王子維似乎肩膀出現傷勢喊了暫停，短暫休息後持續緊追，運用強勢進攻嘗試破解對手，但在比賽期間他多次摸著自己肩膀，傷勢似乎加劇也影響他的表現，最終以10：21落敗。

另一位台灣好手戚又仁稍早以16：21、14：21不敵法國拉尼耶（Alex Lanier），台灣男單全部打包。最後希望只剩壓軸登場的男雙組合劉廣珩／楊博涵，他們將迎戰馬來西亞組合陳蔚強／阿茲林。

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