晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

日本賽》第1局曾連拿10分！王子維帶傷硬拚不敵石宇奇

2025/07/18 16:00

王子維。（資料照）王子維。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「羽球王子」王子維今在超級750系列賽日本羽球公開賽男單8強，第2局時出現肩膀傷勢，最終以19：21、10：21不敵中國好手石宇奇。

世界排名26的王子維前役因中國李詩灃第2局傷退，順利挺進8強，今天遭遇世界排名第3的石宇奇，兩人過去6度交手，王子維僅拿下1勝，而這場勝利已經是2013年U19賽事。

王子維今天開賽陷入0：8落後，但他很快重新振作，製造石宇奇失誤後連得8分反擊，隨後王子維網前搶分，加上一次打在邊線上的進攻，一口氣連拿10分打到石宇奇傻眼，他也先搶下第11分。石宇奇在技術暫停後迎頭趕上，一度拉鋸，但王子維該局尾聲卻連續失誤掉分，讓對手取得20：18領先，雖化解一局點，最後仍以19：21讓出。

落後情況下，王子維在第2局拉快節奏和石宇奇激戰，但在4：9落後時王子維似乎肩膀出現傷勢喊了暫停，短暫休息後持續緊追，運用強勢進攻嘗試破解對手，但在比賽期間他多次摸著自己肩膀，傷勢似乎加劇也影響他的表現，最終以10：21落敗。

另一位台灣好手戚又仁稍早以16：21、14：21不敵法國拉尼耶（Alex Lanier），台灣男單全部打包。最後希望只剩壓軸登場的男雙組合劉廣珩／楊博涵，他們將迎戰馬來西亞組合陳蔚強／阿茲林。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中