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經典賽》代表台灣打WBC 小熊3A重砲「龍仔」點頭答應了

2025/07/18 16:04

強納森‧龍。（中職提供）強納森‧龍。（中職提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職會長蔡其昌日前和中職秘書長楊清瓏，以及國家隊情蒐小組郭泓志、陳偉殷到美國，邀請3大台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、強納森‧龍（Jonathon Long）加入台灣隊，其中卡洛爾已明確表示，這次不會代表台灣隊征戰經典賽。

本季強納森‧龍在小熊3A出賽88場，累計打擊率3成23、上壘率4成01、長打率5成14，另有14轟和61分打點，其中守一壘70場其中68場先發，出現4次失誤，一壘守備率9成92，另有三壘7場、外野4場。

蔡其昌透露，他們和龍仔和其父母約在洛杉磯家中見面，對於代表台灣隊打經典賽，龍仔表達強烈意願，全家人都很高興這次見面，「隔天龍仔一家人又邀請我們到它們家裡作客，聊的時間滿長的，他媽媽說這機會很難得，龍的外公、外婆常在台、美兩地往返，也會講台語，知道台灣棒球運動發展，很期待也很高興有機會為台灣隊效力。」

蔡其昌說，「龍仔有問台灣隊的運作，也說目前他效力小熊3A，提到未來若被交易等因素，之後不知道有無變數，我們先問過小熊球團，球團很支持」

蔡其昌笑說，這次去龍仔家作客，由於他是道奇球迷，也是郭泓志粉絲，龍仔特別拿出珍藏的郭泓志搖頭公仔，給郭泓志簽名。

強納森‧龍。（資料照）強納森‧龍。（資料照）

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