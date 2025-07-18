中職》樂天桃猿10號隊友樂夏祭 晴天藍球衣限量發送

樂天桃猿下半季主題盛典《10號隊友樂夏祭》將於7月26日（六）與7月27日（日）在全猿主場隆重登場。（球團提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿下半季主題盛典《10號隊友樂夏祭》將於7月26日（六）與7月27日（日）在全猿主場隆重登場。這場專屬於10號隊友的夏日慶典，延續了去年火熱回響，今年再度升級，不僅帶來全新設計的限量球衣，更有豐富場內場外活動，讓球迷在仲夏夜晚沉浸於清爽與熱血交織的棒球饗宴。

今年樂夏祭進場贈品球衣以晴天藍為主，象徵盛夏夜晚天空，側邊搭配純淨白撞色剪裁，更顯活力與層次。球衣LOGO上方融入煙火元素，創造專屬10號隊友的夏日氛圍，整體設計清新而不失動感。主題日期間球員與樂天女孩也將一同穿上這款晴天藍球衣，與10號隊友共襄盛舉。凡憑當場內野有價票券入場，即可在票櫃後廣場9、10、11號攤位帳棚，免費兌換晴天藍球衣乙件。尺寸數量有限，贈完為止，請球迷們把握兌換時機，及早進場領取，一起共度專屬於樂天桃猿的夏夜晚風。

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不只有晴天藍球衣加持，活動兩日樂天女孩也將於1至3局換上夏日私服，在場內展開熱力應援。今年團長ABY與推進隊長籃籃也將搭配乾冰槍，為觀眾帶來沁涼體驗。當日場外將安排眾多小吃餐車攤位，期待一同和10號隊友們沉浸在滿滿的祭典氛圍中。除此之外，不分勝負，兩日賽後皆施放絢爛煙火，在夜空中劃出夏日最美的軌跡，為整場活動畫下光彩奪目的句點。

2025樂夏祭是一場屬於10號隊友的仲夏約定。這個夏天，請一起穿上晴天藍，走進全猿主場，在夏夜晚風裡與Rakuten Monkeys一起寫下最熱情、清涼、難忘的棒球回憶。

樂天桃猿下半季主題盛典《10號隊友樂夏祭》將於7月26日（六）與7月27日（日）在全猿主場隆重登場。（球團提供）

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