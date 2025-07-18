TPBL》海神3年約綁定高雄隊長 余純安升格二寶爸後更有耐心

余純安。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕高雄全家海神今宣布與余純安完成3年續約，33歲的余純安是海神創隊元老，身為港都子弟，不僅對高雄有深厚的情感，中英文都能溝通的他也在陣中扮演球隊溝通的重要橋樑。

余純安說：「很感謝球隊。生涯從SBL開始就在講主客場制，以及高雄能不能有屬於自己的職業隊。4年前高雄全家海神籃球隊建隊成立，對高雄子弟的我而言真的意義非凡。」

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余純安近年以替補身份出發，身為球隊最年長的球員，情緒管理也得以身作則，他透露在成為二寶爸後，更能深刻體認到家人的重要，磨練他處變不驚，「當孩子生病、住院，你會發現所有事情都是小事，也是當爸爸後讓我心臟更強，更有耐心的原因。」

余純安提到與海神隊友的深厚情感，陣中不少人是從金酒就開始當隊友，到九太再到海神隊，「後期進來的新血如蘇文儒、邱子軒等也都很有上進心，才有大家的好感情，一季一季攜手進步。」

執行長李偉誠（Ｗilson）表示，余純安總能在球隊需要時挺身，以擅長的防守貢獻能量，並適時支援得分火力，一方面扮演球隊的黏著劑與溝通橋樑，同時也是校園活動海派教頭的第一把交椅，場上場下高雄隊長當之無愧。期許他持續發揮並擴大影響力，幫助海神深耕在地之際也傳承延續球隊文化與精神。

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