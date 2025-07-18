經典賽》台灣隊要注意？有望披南韓隊戰袍 火球男安佑鎮季末將歸隊

安佑鎮。（資料照，圖片取自培證英雄臉書）

〔體育中心/綜合報導〕目前正在服兵役的培證英雄25歲火球男安佑鎮，近日趁休假期間到自家二軍球場練投，最快丟到154公里。培證英雄代理總教練薛鍾鎮認為，安佑鎮有機會9月中旬歸隊。

安佑鎮曾在2022年賽季交出單季224次三振、防禦率2.11，勇奪韓職三振王和防禦率王。安佑鎮在2023年繳出9勝7敗、防禦率2.39的成績，該年9月動韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術），2024年賽季整季報銷。安佑鎮也在2023年12月入伍服兵役。

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《朝鮮日報》報導，安佑鎮在當地時間16日到英雄隊二軍主場做練投，安佑鎮合計丟30球，根據當天Trackman的數據顯示，安佑鎮投16顆速球，最快154公里、均速為152公里。安佑鎮丟5顆滑球、最快143公里、軍速140公里。安佑鎮還有投7顆曲球、3顆變速球。

安佑鎮趁服兵役期間做復健，預計今年9月17日退伍。培證英雄預計讓安佑鎮在退伍後立即歸隊。薛鍾鎮提到，可能會為安佑鎮安排1至2場先發。

《朝鮮日報》提到，安佑鎮有可能入選明年3月經典賽南韓隊名單，目前安佑鎮尚未對參加經典賽發表個人看法，但經典賽曾是南韓球星李政厚在進軍大聯盟前的最佳展示舞台，包含日本巨星大谷翔平在內等頂尖球星也會參賽，因此對懷抱遠大夢想的棒球選手來說，經典賽被視為「夢想舞台」。若有進軍大聯盟的夢想，這無疑是一個值得挑戰的機會。

安佑鎮曾因高中時期的霸凌事件，遭南韓棒協處禁賽3年、被韓職（KBO）禁賽50場，大韓體育會祭出永久取消國家隊的資格。不過，世界棒球經典賽是由美國大聯盟主辦，南韓隊的組建是由韓職聯盟負責，因此安佑鎮仍有機會代表南韓隊出征經典賽。

2026年3月的世界棒球經典賽，台灣隊與地主日本、南韓、澳洲、捷克分在C組，將在東京巨蛋開打。

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