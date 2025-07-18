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世大運游泳》「台灣蝶王」王冠閎明200蝶亮相 教練分享他備戰狀態

2025/07/18 17:10

王冠閎。（資料照，長榮大學114全大運執辦提供）王冠閎。（資料照，長榮大學114全大運執辦提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕「台灣蝶王」王冠閎預計明天在德國萊茵魯爾世大運游泳男子200公尺蝶式亮相，他在上屆世大運曾摘下銀牌，這次不只要瞄準獎牌也期盼更上一層樓。教練黃智勇表示，王冠閎在抵達德國後，時差、飲食都適應得不錯，練習狀況也很好，屆時就看臨場發揮。

台灣蝶式3項全國紀錄保持人王冠閎，上屆成都世大運摘下200蝶銀牌，同一年杭州亞運再次鍍銀，去年巴黎奧運則在準決賽止步。今年王冠閎在2月底不慎扭傷左腳踝，全大運一度想休兵，好在他恢復狀況不錯，最後決定出賽，還在50公尺蝶式刷新個人全國紀錄，持續為今年世大運備戰。

提到目前在德國的狀況，黃智勇表示，已經抵達第5天，時差慢慢調整好，他特別感謝體育署這次依舊設有中繼站，讓喜歡台灣食物的王冠閎在當地能吃到習慣的東西，可以維持好的狀態。目前王冠閎也已經在當地進行訓練，「狀況都還不錯，數據都很好，交代給他的課表也都越做越快，漸入佳境。」

不過，黃智勇評估，美國、日本在這次世大運都派出頂尖選手參賽，加上也有不少歐洲勁敵，強度可能更高於上屆成都世大運，因此絲毫不能大意，但關鍵還是得看臨場發揮。這次王冠閎不只報名200蝶，另外還會在100蝶以及男女400公尺自由式接力、男子400公尺混合式接力登場，「希望他保持平常心，好好享受比賽，盡力發揮。」

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