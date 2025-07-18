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MLB》大谷翔平先回家、賈吉也穿西裝無緣對決 美媒建議要想辦法

2025/07/18 18:21

大谷翔平與賈吉的夢幻對決未能成真。（資料照）大谷翔平與賈吉的夢幻對決未能成真。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕本屆大聯盟明星賽正規9局打完戰成6：6平手，並首次引用新制，採全壘打加賽決定勝負，最終國聯靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）的3連轟，成功收下勝利，史瓦伯也獲得本屆MVP。

大聯盟明星賽自2022年改制，雙方9局打完若平手將不會進行延長賽，而是改採全壘打大賽決勝負，由兩聯盟將各派3名選手，每位選手有3次揮棒機會，全壘打總數最多的球隊為勝方。

美聯一開始靠著魯克（Brent Rooker）與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）3轟取得3：1領先，但國聯第二棒的史瓦伯（Kyle Schwarber）連敲3轟逆轉戰局，最終美聯阿蘭達（Jonathan Aranda）3揮全部沒開轟，讓國聯連第3棒都不用派就以4：3收下勝利。

由於阿蘭達本季只敲出11轟，總教練布恩（Aaron Boone）派他上場的決定引起疑慮，布恩賽後解釋，其實在前一天就已經決定好人選，選才標準是傾向使用後段還在場上，手感比較好的球員，代表先發球員被選中的機率偏低。

美媒《Clutch Points》以為何大谷翔平未能參加加賽為主題撰文，提到大谷翔平在明星賽還在比賽的期間就已經先行返家，賈吉（Aaron Judge）也在比賽後段就換上西裝，兩人未能實現夢幻對決。文中指出，儘管沒有參加加賽，大谷仍是賽會期間最引人注目的球星，認為大聯盟未來或許得考慮一下，該如何讓「大谷翔平VS賈吉」這樣的夢幻對決得以實現。

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