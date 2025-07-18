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亞沙排》謝雅仁／吳信賢3局惜敗澳洲止步16強 跟國際好手的差距有原因？

2025/07/18 18:21

吳信賢（接球者）與謝雅仁。（排協提供）吳信賢（接球者）與謝雅仁。（排協提供）

〔記者吳孟儒／屏東報導〕2025亞洲沙灘排球公開賽屏東站今在大鵬灣續戰，男子組謝雅仁／吳信賢與澳洲組合在雨勢中激戰3局落敗，與女子隊劉碧欣／吳淑芬皆止步16強，台灣隊本屆賽事也提前結束。

謝雅仁和吳信賢都是2018年雅加達亞運國手，兩人搭配多年，在全運會斬獲1金、2銀，這次在亞沙排16強碰上高馬大的澳洲對手，雖第2局多次靠著巧打突破，順利扳回一城，惜第3局氣力放盡，最終以6：21、24：22、7：15敗下陣。

結束亞沙排的征途，謝雅仁表示，「其實過去參加國際賽有機會可以得牌，但這幾年就是只比國內一年舉辦一次的亞沙排，又沒有集訓，跟不上其他國家在所難免。」

謝雅仁指出，像是過去對上泰國都取勝，但這次在小組賽直落二落敗，感受到少了賽前集訓和國際賽歷練，所帶來的實力差距，他說：「他們有持續訓練跟比賽，我們反而斷斷續續，因此和泰國落差就變明顯，我們變成只能靠以前的經驗，身體素質又無法像其他國家訓練維持很好，很可惜。」

謝雅仁表示，在雅加達亞運結束後的隔年沙排國家隊解散，他目前從事教職，而吳信賢則是在環保局上班，兩人只能在正職工作下班後自主訓練，維持身體狀態，因此實在難以和長期訓練的國際好手抗衡。

台灣本屆亞沙排共派出男女各2隊參賽，有2組在昨天止步小組賽，至於劉碧欣／吳淑芬也在16強直落二不敵泰國組合，無緣晉級。

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