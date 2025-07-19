中職》去年HR大賽最大遺珠 張肇元神選曲+幸運棒拚雪恥

張肇元。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「大港起風湧，堂堂男兒欲出征！」台鋼雄鷹鐵捕「BULL」張肇元今天將帶上自選曲《皇軍》踏上全壘打大賽舞台，端出好戰友吳念庭送的幸運球棒上陣，跟「冠軍餵球手」蕭任汶劍指台鋼連續2年的全壘打大賽獎座。

全壘打大賽參戰者上場打擊期間，背景樂通常會放送個人或球團的應援曲，但也開放選手自帶喜愛曲目，去年魔鷹在決賽就有《火影忍者》背景樂，令球迷直呼熱血，今年張肇元也有獨樹一格的選曲，有濃濃大港味的《皇軍》將響徹大巨蛋，激發腎上腺素。

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張肇元去年跟蕭任汶參加全壘打大賽，由於是第1組上場，不知時間怎麼算，乖乖等球飛出去後才投下一球，導致他只有參賽者最少的24次揮棒（10轟），以1轟之差止步預賽，堪稱最大遺珠，但蕭任汶因此學到經驗協助魔鷹奪冠。今年再跟張肇元搭配，蕭任汶對他說：「我們今年雪恥！」

今年張肇元將借助吳念庭的力量參戰全壘打大賽，拿出送他的球棒上陣，這支棒子堪稱「幸運棒」，去年8月11日首度入手就在大巨蛋開轟，今年4月4日的首支再見安也是拿這支球棒。張肇元笑說，「希望它能帶給我好運！」

部分選手認為參加全壘打大賽會影響例行賽手感，張肇元去年倒是無感，可能因為只有24次揮棒，沒有太多疲累感。而上屆冠軍魔鷹也鼓勵他，「你本來就很有力量，打到點，球自然就會飛出去了！」看好張肇元從大港出征，氣勢撼動大巨蛋。

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