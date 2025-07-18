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亞沙排》劉碧欣、吳淑芬工作一南一北 短暫「會合」珍惜比賽機會

2025/07/18 18:29

劉碧欣（右）／吳淑芬（左）。（排協提供）劉碧欣（右）／吳淑芬（左）。（排協提供）

〔記者吳孟儒／屏東報導〕2025亞洲沙灘排球公開賽屏東站今天在大鵬灣續戰，午後天氣明顯變化，賽程在風雨中持續進行，台灣女子隊劉碧欣／吳淑芬、男子隊謝雅仁／吳信賢今日都挺進16強淘汰賽，但下午先後不敵泰國及澳洲組合，無緣晉級8強賽。

女子組同為36歲的劉碧欣／吳淑芬在16強賽，以18：21、15：21，不敵泰國組合，比賽中頻頻打出精采好球，其實平常兩人工作分在桃園、台南，但因為對沙灘排球的熱情，此次仍攜手參賽。

目前擔任行政業務，在台電工作已15年的吳淑芬說，從2008年接觸沙灘排球開始，斷斷續續訓練、比賽，「有段時間兼顧室內排球與沙灘排球，但沙排自由奔放，跟我個性很合，所以到現在還喜歡打、喜歡比賽。」平時自己維持體能和放鬆，儘管這次和劉碧欣「會合」後，只一起場勘、短時間練習，兩人仍打出不錯水準。

而在桃園市體育總會擔任教練的劉碧欣，除了培育後進，這次也披上戰袍，再次享受比賽的樂趣。她笑說，「雖然青春不再，但希望培育新秀，讓沙排運動在台灣不要斷層。」劉碧欣自高二起因為全運會，開始接觸沙灘排球，覺得沙排很好玩，「除了展現個人能力，也需要跟一位隊友互相幫忙。」她說，「國內比賽不多，上次國際賽就是去年，很珍惜，真的是打一場少一場。」

吳淑芬在今年全運會將搭檔「40+老將」顧乃涵出賽。這次在屏東賽事，顧乃涵則擔任賽事轉播球評工作。吳淑芬說，「乃涵姐真的是標竿，向她學習。」

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