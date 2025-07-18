經典賽》龍仔穿「台灣隊長」的24號？ 聯盟解釋原因

中職會長蔡其昌拜訪強納森．龍。（中職提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職會長蔡其昌今天分享赴美邀請三大混血球星加入經典賽台灣隊的過程和成果，其中目前效力小熊3A的強納森．龍（Jonathon Long）更在會面時穿上台灣隊球衣合影，只是球衣背號24號剛好是12強台灣隊隊長陳傑憲的號碼，對此聯盟則回應，「這件球衣是事先準備的禮物，24號是他大學時代的背號。」

蔡其昌這次赴美是為了邀請卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）和強納森‧龍加入經典賽台灣隊，儘管卡洛爾婉拒代表台灣隊參賽，但碰面時相談甚歡，他並錄製影片感謝台灣球迷支持，而費爾柴德雖因故未能碰到面，則表達披上台灣隊球衣的高度意願。最特別的是強納森．龍，不但和蔡其昌、郭泓志、陳偉殷等人在洛杉磯家中見面，還當場穿上台灣隊球衣合影，並表態有意願代表Team Taiwan參賽。

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只是「龍仔」穿的球衣，剛好是在12強賽台灣隊奪冠後聲勢如日中天的陳傑憲「隊長背號」，也引起注目，聯盟則指出，這件球衣算是驚喜禮物，聯盟團隊事先有詢問龍仔家人他喜歡的背號，而24號也是他大學時代的背號。

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