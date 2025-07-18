路跑》早安台北城市路跑明年1/4開跑 張博雅、謝喜恩分享為何而戰精神

噴射機阿嬤林潘秀雲、鐵人獸醫郭霏、阿美族田徑女將謝喜恩、長跑精靈蘇鳳婷現身記者會。（官方提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026 年度半程馬拉松「2026 Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑」，預定明年1 月 4 日在大佳河濱公園舉行，賽事共規劃 21K早安戰神組、10K戰鬥組、 4K早安同好組，今天賽事官方也在舉辦記者會，宣告7月21日正式開放報名。

首屆賽事以「城市女力．英雄傳奇」為主題，邀請五位橫跨不同世代，各有其戰鬥故事的運動界代表傳奇擔任城市女力大使，共同詮釋晨光中的堅韌、美麗與行動力，傳遞「成為自己心中的英雄」的賽事精神與時代價值，記者會中五位女力大使噴射機阿嬤林潘秀雲、鐵人獸醫郭霏、阿美族田徑女將謝喜恩、跨欄甜心張博雅、長跑精靈蘇鳳婷登場亮相，分享自身戰鬥故事與「為何而戰」的運動精神。

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剛拿下世壯運百米金牌的88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲，這次也將挑戰4K組，「我沒有放棄兩個字，就是繼續，我能活到100歲，子孫才會幸福，所以我是為了健康而戰鬥。」去年底才生子的阿美族田徑女將謝喜恩，目前還處產後恢復期間，「當前最困難的還是心理克服，先前懷孕期間我胖了快8公斤，當照著鏡子發現自己變胖模樣，才讓我更想回到田徑場上奮戰，現在就是抓緊所有時間可以練跑。」

「長跑精靈」蘇鳳婷分享自己克服先前落選挫折感，藉由家人、教練鼓勵重新振作，去年也摘萬金石馬拉松冠軍，「面對訓練繁重帶來的龐大壓力，我都靠冥想方式克服，如今我要為了相信自己而戰。」去年初曾因肩膀腫瘤陷入挫折與恐懼的「鐵人獸醫」郭霏，除了強調自己想為了無法講話的發聲，也希望勉勵大家努力過好每一天，而人在德國參加世大運的張博雅透過影片表示，「心態調整很重要，希望能夠看看自己極限在哪裡。

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