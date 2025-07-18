晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》早安台北城市路跑明年1/4開跑 張博雅、謝喜恩分享為何而戰精神

2025/07/18 18:37

噴射機阿嬤林潘秀雲、鐵人獸醫郭霏、阿美族田徑女將謝喜恩、長跑精靈蘇鳳婷現身記者會。（官方提供）噴射機阿嬤林潘秀雲、鐵人獸醫郭霏、阿美族田徑女將謝喜恩、長跑精靈蘇鳳婷現身記者會。（官方提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026 年度半程馬拉松「2026 Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑」，預定明年1 月 4 日在大佳河濱公園舉行，賽事共規劃 21K早安戰神組、10K戰鬥組、 4K早安同好組，今天賽事官方也在舉辦記者會，宣告7月21日正式開放報名。

首屆賽事以「城市女力．英雄傳奇」為主題，邀請五位橫跨不同世代，各有其戰鬥故事的運動界代表傳奇擔任城市女力大使，共同詮釋晨光中的堅韌、美麗與行動力，傳遞「成為自己心中的英雄」的賽事精神與時代價值，記者會中五位女力大使噴射機阿嬤林潘秀雲、鐵人獸醫郭霏、阿美族田徑女將謝喜恩、跨欄甜心張博雅、長跑精靈蘇鳳婷登場亮相，分享自身戰鬥故事與「為何而戰」的運動精神。

剛拿下世壯運百米金牌的88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲，這次也將挑戰4K組，「我沒有放棄兩個字，就是繼續，我能活到100歲，子孫才會幸福，所以我是為了健康而戰鬥。」去年底才生子的阿美族田徑女將謝喜恩，目前還處產後恢復期間，「當前最困難的還是心理克服，先前懷孕期間我胖了快8公斤，當照著鏡子發現自己變胖模樣，才讓我更想回到田徑場上奮戰，現在就是抓緊所有時間可以練跑。」

「長跑精靈」蘇鳳婷分享自己克服先前落選挫折感，藉由家人、教練鼓勵重新振作，去年也摘萬金石馬拉松冠軍，「面對訓練繁重帶來的龐大壓力，我都靠冥想方式克服，如今我要為了相信自己而戰。」去年初曾因肩膀腫瘤陷入挫折與恐懼的「鐵人獸醫」郭霏，除了強調自己想為了無法講話的發聲，也希望勉勵大家努力過好每一天，而人在德國參加世大運的張博雅透過影片表示，「心態調整很重要，希望能夠看看自己極限在哪裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中