日本賽》台灣最後希望！楊博涵／劉廣珩大逆轉大馬組合闖4強

台灣羽球男子雙打組合楊博涵（左）/劉廣珩（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩今天在超級750系列日本羽球公開賽男雙8強，以18：21、25：23、21：17擊敗馬來西亞陳蔚強／阿茲林（Nur Mohd Azriyn Ayub）闖進4強，也是台灣的最後希望。

世界排名24的楊博涵／劉廣珩合作至今最佳成績為去年超級300系列美國公開賽的亞軍，這次在日本賽兩人連續以直落二解決印尼強敵馬拉納（Bagas Maulana）／卡爾南多（Leo Rolly Carnando）、中國陳柏陽／劉毅，首度闖進超級750系列賽事8強。

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涵劉組合今天迎戰世界排名26的陳蔚強／阿茲林，雙方過去僅碰頭過一次，由台灣組合收下勝利。

楊博涵／劉廣珩今天開局攻勢積極，且速度打得相當快，一口氣取得7：0領先，隨後因回擊出界而中斷連續得分攻勢，大馬組合很快還以顏色緊追，成功掌握節奏扳平戰局，雙方有來有往，無奈涵劉組合在該局尾聲出現亂流，以18：21讓出。

第2局楊博涵／劉廣珩和大馬組合一路激戰，雖然先讓對手取得賽末點，但兩人頂住壓力，成功以25：23逆轉，逼出決勝局。進入決勝局後，台灣組合先是取得2：0領先，卻被對手連趕4分陷入落後，好在楊博涵／劉廣珩很快穩住陣腳，連拿5分超前且一直保有領先優勢，率先逼出賽末點，最終以21：17勝出。

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