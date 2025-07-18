經典賽》「我不是很擅長...」 龍仔向台灣球迷溫情喊話

〔記者羅志朋／台北報導〕蔡其昌日前和中職秘書長楊清瓏，以及國家隊情蒐小組郭泓志赴美，和在美國的另一情蒐成員陳偉殷會合，邀請3大台美混血球星加入WBC經典賽台灣隊，其中響尾蛇球星卡洛爾（Corbin Carroll）確定不會穿上台灣隊戰袍，強納森‧龍（Jonathon Long）和費柴爾德（Stuart Fairchild）則表達高度參賽意願。

今天稍早聯盟釋出龍仔影片，他向台灣球迷溫情喊話，「感謝各位球迷這段時間以來的支持，我不是很擅長在鏡頭前說話，但我很榮幸能有這個機會代表國家（參加WBC）。」

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本季龍仔在小熊3A出賽88場，累計打擊率3成23、上壘率4成01、長打率5成14，另有14轟和61分打點，其中守一壘70場其中68場先發，出現4次失誤，一壘守備率9成92，另守三壘7場、外野4場。

蔡其昌表示，美國實在太大了，原本此行團隊安排與旅美小將沙子宸、林維恩、林振瑋見面，但沙子宸、林維恩升上運動家高階1A，又遇到航班取消被迫更改行程，所以也無緣碰到林振瑋。

蔡其昌透露，之後郭泓志會再赴美一趟，還有留在美國的陳偉殷，兩人會與旅美台將碰面，了解他們的狀況和參加WBC的意願，特別要留意旅外球員的使用規則，畢竟經典賽的比賽細節與戰略，都跟每一位選手使用規則有關係。

蔡其昌也說，此行拜訪大聯盟巨人和教士球團，從球團經營角度，了解球場管理和營運，他們做了非常詳細的介紹，這次收穫頗豐，巨人CEO勞倫斯非常有興趣跟台灣球團作交流合作。

經典賽明年3月開打，蔡其昌說，台灣隊總教練曾豪駒希望早一點集訓，目前初步規畫明年1月啟動集訓計畫，細節仍在研議中，因為中間卡著農曆過年，所以集訓會分兩個階段，也讓龍仔和費仔了解情況。

強納森‧龍（左2）。（中職提供）

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