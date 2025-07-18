晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

經典賽》「我不是很擅長...」 龍仔向台灣球迷溫情喊話

2025/07/18 19:54

〔記者羅志朋／台北報導〕蔡其昌日前和中職秘書長楊清瓏，以及國家隊情蒐小組郭泓志赴美，和在美國的另一情蒐成員陳偉殷會合，邀請3大台美混血球星加入WBC經典賽台灣隊，其中響尾蛇球星卡洛爾（Corbin Carroll）確定不會穿上台灣隊戰袍，強納森‧龍（Jonathon Long）和費柴爾德（Stuart Fairchild）則表達高度參賽意願。

今天稍早聯盟釋出龍仔影片，他向台灣球迷溫情喊話，「感謝各位球迷這段時間以來的支持，我不是很擅長在鏡頭前說話，但我很榮幸能有這個機會代表國家（參加WBC）。」

本季龍仔在小熊3A出賽88場，累計打擊率3成23、上壘率4成01、長打率5成14，另有14轟和61分打點，其中守一壘70場其中68場先發，出現4次失誤，一壘守備率9成92，另守三壘7場、外野4場。

蔡其昌表示，美國實在太大了，原本此行團隊安排與旅美小將沙子宸、林維恩、林振瑋見面，但沙子宸、林維恩升上運動家高階1A，又遇到航班取消被迫更改行程，所以也無緣碰到林振瑋。

蔡其昌透露，之後郭泓志會再赴美一趟，還有留在美國的陳偉殷，兩人會與旅美台將碰面，了解他們的狀況和參加WBC的意願，特別要留意旅外球員的使用規則，畢竟經典賽的比賽細節與戰略，都跟每一位選手使用規則有關係。

蔡其昌也說，此行拜訪大聯盟巨人和教士球團，從球團經營角度，了解球場管理和營運，他們做了非常詳細的介紹，這次收穫頗豐，巨人CEO勞倫斯非常有興趣跟台灣球團作交流合作。

經典賽明年3月開打，蔡其昌說，台灣隊總教練曾豪駒希望早一點集訓，目前初步規畫明年1月啟動集訓計畫，細節仍在研議中，因為中間卡著農曆過年，所以集訓會分兩個階段，也讓龍仔和費仔了解情況。

強納森‧龍（左2）。（中職提供）強納森‧龍（左2）。（中職提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中