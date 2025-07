MLB》30萬美元簽約金旅美只投1.2局 南韓19歲火球男遭紅襪釋出

南韓19歲投手Chansol Lee。(取自X)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕南韓19歲投手Chansol Lee(韓文:이찬솔)在2023年以30萬美元簽約金加盟波士頓紅襪,但旅美2年多來受到傷勢所苦,僅在新人聯盟投1.2局,如今遭到紅襪隊釋出。

來自首爾高中的Chansol Lee,他在高中二年級就投出153公里的速球,高三時球速飆至154公里,速球均速也接近150公里,當時是僅次於南韓火球男張賢碩(2023年加入道奇)的潛力大物,被視為是韓職首輪熱門人選,Chansol Lee該年7月以30萬美元簽約金加入紅襪,展開旅美生涯。

不過,Chansol Lee僅在2024年新人聯盟出賽2場,合計投1.2局被敲4安失2分,防禦率10.80。他在去年5月3日就被放進60天傷病名單。Chansol Lee在旅美生涯無法維持健康狀態,今天被紅襪隊釋出。

南韓選手若跳過韓職(KBO)選秀,直接挑戰美職賽場後重返南韓的旅外球員,一律都要經選秀,且須先服2年球監。這代表Chansol Lee最快可能要在2027年才能參加韓職選秀。

