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MLB》30萬美元簽約金旅美只投1.2局 南韓19歲火球男遭紅襪釋出

2025/07/18 20:54

南韓19歲投手Chansol Lee。（取自Ｘ）南韓19歲投手Chansol Lee。（取自Ｘ）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓19歲投手Chansol Lee（韓文：이찬솔）在2023年以30萬美元簽約金加盟波士頓紅襪，但旅美2年多來受到傷勢所苦，僅在新人聯盟投1.2局，如今遭到紅襪隊釋出。

來自首爾高中的Chansol Lee，他在高中二年級就投出153公里的速球，高三時球速飆至154公里，速球均速也接近150公里，當時是僅次於南韓火球男張賢碩（2023年加入道奇）的潛力大物，被視為是韓職首輪熱門人選，Chansol Lee該年7月以30萬美元簽約金加入紅襪，展開旅美生涯。

不過，Chansol Lee僅在2024年新人聯盟出賽2場，合計投1.2局被敲4安失2分，防禦率10.80。他在去年5月3日就被放進60天傷病名單。Chansol Lee在旅美生涯無法維持健康狀態，今天被紅襪隊釋出。

南韓選手若跳過韓職（KBO）選秀，直接挑戰美職賽場後重返南韓的旅外球員，一律都要經選秀，且須先服2年球監。這代表Chansol Lee最快可能要在2027年才能參加韓職選秀。

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