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瓊斯盃》賀丹、賀博有望打亞洲盃 陳盈駿：12人名單會讓教練很頭痛

2025/07/18 22:16

台灣藍隊賀丹三分得手。（記者陳志曲攝）台灣藍隊賀丹三分得手。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊在瓊斯盃以賽代訓備戰下月登場的亞洲盃，主控陳盈駿今表示，台灣隊整合狀況漸入佳境，屆時12人名單可能會讓教練團很頭痛。

台灣藍隊今以43分差大勝巴林，陳盈駿表示，巴林賽前未嘗敗績，因此團隊非常重視這場比賽，「他們是很強勁的對手，因此我們在攻防兩端都全力以赴，這是一場很重要的比賽。」

陳盈駿指出，每位球員都經歷漫長賽季，甚至是季後賽，身體多少都會有一點狀況，但大家都很珍惜能代表國家爭取榮耀的機會，「現在距離亞洲盃也滿近的，我們的狀況也愈來愈好，瓊斯盃結束後還有一點時間，也會把握機會調整。」

台美混血兄弟賀丹、賀博此次在瓊斯盃表現出色，陳盈駿大讚兩人過去一年經過大學洗禮，明顯成長不少，在攻防兩端的積極態度為球隊注入能量、帶來不少正面的影響，也期待兩人在亞洲盃的發揮。

除了賀丹、賀博有機會在亞洲盃續披台灣男籃戰袍，在瓊斯盃缺陣的阿巴西、胡瓏貿等好手也都有機會歸隊，陳盈駿也笑說，「教練應該很頭痛，還有那麼多好手還沒加入，選出最好的12個人參加亞洲盃應該會是教練的難題。」

台灣藍隊賀博（右）。（記者陳志曲攝）台灣藍隊賀博（右）。（記者陳志曲攝）

台灣藍隊賀丹進攻籃框。（記者陳志曲攝）台灣藍隊賀丹進攻籃框。（記者陳志曲攝）

台灣藍隊賀博（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）台灣藍隊賀博（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

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