世大運羽球》讓二追三！台灣混團大逆轉德國闖16強

台灣逆轉德國。（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球代表隊今在世大運羽球混合團體上演精彩的逆轉秀，雖然前兩點混雙和男單落敗，但第3點上陣的男雙陳子睿／林煜傑先扳回一點，接著女單、女雙都成功拿下勝利，最終以3：2擊敗地主德國，闖進16強，明天將和西班牙搶8強門票。

台灣羽球代表隊在上屆成都世大運由「左手重砲」林俊易、巴黎奧運國手葉宏蔚／李佳馨等人領銜，拿下2金1銀2銅收穫豐富，其中一面金牌就是混合團體賽，而這屆成員大換血，目標完成連霸。

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台灣隊在混團小組賽和地主德國同組，這次世大運羽球賽制也做出改變，改成3局15分制。第1點混雙，台灣推出世界排名20的陳政寬／許尹鏸，兩人苦戰兩局以11：15、8：15落敗，而第2點上陣的蘇力揚也沒能擋住對手，以12：15、13：15敗給基克利茲（Matthias Kicklitz）。

雖然連丟兩點，但台灣男雙陳子睿／林煜傑和對手激戰3局，以15：9、10：15、18：16搶下關鍵一點，並幫助球隊打出氣勢。緊接上陣的女單王珮伃以15：6、15：12輕取對手，最後再由女雙鄭宇倢／宋祐媗壓軸上陣，以15：12、15：10完成大逆轉，助隊搶下勝利，挺進16強，將和西班牙爭取8強門票。

林煜傑、陳子睿。（大專體總提供）

王珮伃。（大專體總提供）

陳政寬、許尹鏸。（大專體總提供）

蘇力揚。（大專體總提供）

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