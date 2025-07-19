日職》曾碰台灣隊的日本12強國手鈴木昭汰狂失5分 將遭下放二軍

鈴木昭汰。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德昨天在延長賽10局以3比8敗給歐力士猛牛，羅德成為太平洋聯盟6隊中率先吞第50敗的球隊。羅德26歲左投鈴木昭汰此戰僅投0.2局失掉5分吞敗投，羅德監督吉井理人賽後表示，考慮讓鈴木昭汰去二軍做調整。

鈴木昭汰昨天在第10局上登板投球，只丟0.2局面對8名打者，被敲4安、丟2次保送，包含歐力士球星中川圭太的二壘安打、捕手若月健矢的三壘安打在內，一口氣失掉5分，最後也吞下本季第5敗

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鈴木昭汰是2024年世界棒球12強日本隊國手，曾對過台灣隊，當時後援0.1局無失分、解決台灣強打吉力吉撈·鞏冠。鈴木昭汰上季例行賽出賽51場，拿到2勝2敗、防禦率僅0.73，有27次中繼成功、5次救援成功。

但今年鈴木昭汰狀況欠佳，本季出賽29場拿到1勝3敗、防禦率4.82，有14次中繼成功、5次救援成功，被打擊率3成02，每局被上壘率為1.43。鈴木昭汰今年一度扛起球隊守護神角色，但因表現不佳遭拔，改由23歲右投中森俊介扛終結者位置。

日媒《日刊體育》報導，吉井理人認為，鈴木昭汰今年一直都沒能在登板後進入狀態，「最近連續幾場都有這種情況，所以我在想是否讓他調整一下。」

羅德本季戰績31勝50敗2和排太平洋聯盟墊底，勝率為3成83。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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