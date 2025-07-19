中職明星賽》職人精神！人氣王江坤宇將著客製化裝備上陣

江坤宇專屬裝備。（美津濃提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025年的中華職棒明星賽，將連續2年在台北大巨蛋舉行，去年的中職明星賽，不論是場上話題還是精彩程度，都是歷年之最；而今年因為世界12強棒球賽冠軍光環，中職明星賽的關注度只會更高。場上賣力拼搏，展現台灣最高等級的棒球技術；協助球員無後顧之憂的器材支援，就交給台灣美津濃處理，「FRONTIER SERIES」提供簽約球員在明星賽上使用，幫助他們開拓至未知的棒球領域。

「FRONTIER SERIES」是日本美津濃針對職棒明星賽的規劃系列，同時也同步提供給台灣簽約球員使用。其設計理念是希望球員持續朝著未知的領域開拓，利用清爽的石松綠色，搭配幾何圖案的設計，與棒球文字的圖騰，傳達著美津濃支持球員進入新時代後持續挑戰自我的想法。而這個設計剛好符合現在台灣的棒球環境，在奪下從沒想過的世界12強冠軍之後，台灣的棒球將步入未知的境界，也需要球員持續精進與接受挑戰，才能夠完成更高的夢想與願望。

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為了支持球員持續前進，以及在明星賽場上展現自我特質，台灣美津濃也比照日本職棒明星球員的簽約規格，提供全系列的「FRONTIER SERIES」產品使用。像是名列TEAM TAIWAN名單，且過去在國際賽場不輸頂尖球員的江坤宇，就將在本屆的中職明星賽，使用全套「FRONTIER SERIES」配色的打擊手套、釘鞋、手套、球棒，甚至還依照他們在本季例行賽的規格設定，是真正的客製化服務，就算是明星賽也不馬虎。

因此在美津濃自家專屬工廠，手套工廠「波賀」、球棒工廠「養老」、釘鞋工廠「山崎Runbird」，三方協助下全力支援，由最頂級的日本職人師傅親手製作。這就是美津濃對於棒球場上每一個場上細節的堅持，而這些台灣的頂級球星，也值得美津濃給予最高規格的待遇，這也是美津濃一直以來想傳達的理念。

除了入選明星賽的江坤宇外，合作夥伴林立與林泓育，台灣美津濃也從未忘記彼此的合作愉快。除了仍會提供明星賽的「FRONTIER SERIES」，給兩位選手做為練習使用與紀念外，球季賽的合作也不會打任何折扣，始終提供給簽約球星應該有的支援協助。不僅是每年的裝備設定與調整，還是球季中的需求處理，美津濃總是面面俱到，這就是棒球第一品牌無可取代的價值。

江坤宇專屬裝備。（美津濃提供）

江坤宇專屬裝備。（美津濃提供）

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