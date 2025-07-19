晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世大運女籃》激戰到延長賽！王玥媞繳15分 台灣隊不敵波蘭

2025/07/19 06:43

台灣女籃首戰不敵波蘭。（大專體總提供）台灣女籃首戰不敵波蘭。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女籃今天在德國萊茵魯爾世大運小組賽首戰登場，和波蘭一路激戰到延長賽，雖然王玥媞繳出15分，但最終仍以69：77吞下本屆首敗。

台灣女籃在世大運最佳成績為2011年世大運銀牌，2017年也曾於台北世大運鍍銅，上屆世大運獲得第4。這次由世新大學教練林紀妏執掌兵符，陣中有備受期待的年輕中鋒蕭豫玟、UBA得分后王玥媞等人坐鎮，7月初還曾在瓊斯盃擊敗國家隊主力，展現競爭力。

台灣隊在這次世大運小組賽將迎戰波蘭、美國和地主德國，取分組前2晉級8強，預料3場都是硬仗。

台灣隊在首節打完以11：17落後，但在第2節打出10：5攻勢迎頭趕上，當家中鋒蕭豫玟拿下關鍵2分，助隊扳平戰局，隨後黃沁瑜飆進三分球加上洪蓓文2分球，一度擴大優勢，台灣女籃上半場打完暫時以32：29領先。

台灣隊黃沁瑜上半場投進2顆三分球、拿下8分全隊最高，黃巧鈞和林佳蓉都有5分進帳，上半場團隊命中率約41.9%，主要是籃板落後較多，才會打得較為艱辛。

易籃後，波蘭打出12：4攻勢超前，但台灣隊在該節尾聲靠著王玥媞三分球和洪蓓文發揮成功扳平戰局，雙方在3節打完戰成47：47平手。決勝節，波蘭雖一度擴大領先，台灣隊靠著蕭豫玟在時間到點前的中距離命中，追成60：60逼出延長賽。台灣隊在延長賽雖曾取得領先，可惜最後關頭失誤較多，無緣拿下勝利。台灣隊王玥媞繳出全隊最高15分，蕭豫玟9分、7籃板次之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中