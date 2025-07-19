世大運女籃》激戰到延長賽！王玥媞繳15分 台灣隊不敵波蘭

台灣女籃首戰不敵波蘭。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女籃今天在德國萊茵魯爾世大運小組賽首戰登場，和波蘭一路激戰到延長賽，雖然王玥媞繳出15分，但最終仍以69：77吞下本屆首敗。

台灣女籃在世大運最佳成績為2011年世大運銀牌，2017年也曾於台北世大運鍍銅，上屆世大運獲得第4。這次由世新大學教練林紀妏執掌兵符，陣中有備受期待的年輕中鋒蕭豫玟、UBA得分后王玥媞等人坐鎮，7月初還曾在瓊斯盃擊敗國家隊主力，展現競爭力。

請繼續往下閱讀...

台灣隊在這次世大運小組賽將迎戰波蘭、美國和地主德國，取分組前2晉級8強，預料3場都是硬仗。

台灣隊在首節打完以11：17落後，但在第2節打出10：5攻勢迎頭趕上，當家中鋒蕭豫玟拿下關鍵2分，助隊扳平戰局，隨後黃沁瑜飆進三分球加上洪蓓文2分球，一度擴大優勢，台灣女籃上半場打完暫時以32：29領先。

台灣隊黃沁瑜上半場投進2顆三分球、拿下8分全隊最高，黃巧鈞和林佳蓉都有5分進帳，上半場團隊命中率約41.9%，主要是籃板落後較多，才會打得較為艱辛。

易籃後，波蘭打出12：4攻勢超前，但台灣隊在該節尾聲靠著王玥媞三分球和洪蓓文發揮成功扳平戰局，雙方在3節打完戰成47：47平手。決勝節，波蘭雖一度擴大領先，台灣隊靠著蕭豫玟在時間到點前的中距離命中，追成60：60逼出延長賽。台灣隊在延長賽雖曾取得領先，可惜最後關頭失誤較多，無緣拿下勝利。台灣隊王玥媞繳出全隊最高15分，蕭豫玟9分、7籃板次之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法