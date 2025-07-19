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游泳》波蘭跳水金牌率隊高雄移訓 與泳協簽MOU加強交流

2025/07/19 06:45

波蘭跳水隊與台灣跳水小朋友相見歡。（泳協提供）波蘭跳水隊與台灣跳水小朋友相見歡。（泳協提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕為備戰本月26日新加坡登場的世界游泳錦標賽跳水賽，5月勇奪歐洲跳水錦標賽3公尺跳板金牌的傑蘇德克（Andrzej Rzeszutek）與波蘭國家隊一行12人，特地赴高雄國際游泳池進行為期一週移訓，波蘭總教練羅森博格（Borys Rozenberg）還與我國泳協秘書長曾正宗簽署合作備忘錄（MOU），期盼未來雙方展開更緊密交流。

此次波蘭隊訪台陣容堅強，傑蘇德克正是首位歐錦賽奪金的波蘭跳水王牌，33歲的他對於高雄國際泳池軟硬體設施以及現場環境都相當肯定，「謝謝南台灣的好朋友幫忙，這幾天也感受到民眾的熱情。我們訓練相當辛苦，都花了許多心力，希望屆時能在世錦賽爭取佳績。」傑蘇德克還透露，週末假期空檔將去高雄市逛逛，「這陣子品嚐不少在地美食，我最喜歡鴨肉，還吃了臭豆腐，一點都不會臭，因為波蘭也有類似的小吃。」

趁著波蘭跳水隊來台備戰，台灣跳水隊教練林子翔全程陪同並把握機會請益取經，「歐洲跳水技術和動作跟亞洲不太一樣，這幾天我們小朋友都很興奮，把傑蘇德克這些選手當做偶像，只要他們做出一次完美動作，就會引來大家的歡呼和掌聲，這也是我們最期望的，透過這些名將良性刺激，讓國內新生代跟著學習成長。」

波蘭歐錦賽跳水金牌傑蘇德克（右）首度到高雄備戰。（取自傑蘇德克臉書）波蘭歐錦賽跳水金牌傑蘇德克（右）首度到高雄備戰。（取自傑蘇德克臉書）

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