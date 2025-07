MLB》明星賽遺珠！日本強打鈴木誠也炸裂第26轟 壯舉比肩609轟重砲

鈴木誠也。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟下半季賽事開打,小熊與紅襪展開第一場系列賽,無緣全明星賽盛會的日本強打鈴木誠也,在下半季首打席就開轟,敲出大聯盟今年下半季第一發全壘打,全場雙安演出,幫助小熊4:1獲勝,勇奪下半季開門紅。

30歲的鈴木誠也今年繳出生涯年,上半季出賽92場,打擊三圍.263/.319/.547、攻擊指數0.867,敲出25轟,77分打點並列國聯第2名。然而最終無緣入選國聯明星隊,成為遺珠之一。

儘管沒能參與在亞特蘭大的全明星盛宴,鈴木誠也仍繼續用手中的球棒證明實力。今天面對紅襪1局下迎來下半季首打席,鈴木誠也逮中明星右投吉歐里多(Lucas Giolito)的第一顆93.5英哩偏高速球,夯出中外野3分砲,本季第26轟出爐,馬上幫助小熊取得3:0領先。

Seiya Suzuki is starting off his second half with a BANG pic.twitter.com/GN41B0DP2Y