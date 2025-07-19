MLB》明星賽遺珠！日本強打鈴木誠也炸裂第26轟 壯舉比肩609轟重砲

鈴木誠也。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟下半季賽事開打，小熊與紅襪展開第一場系列賽，無緣全明星賽盛會的日本強打鈴木誠也，在下半季首打席就開轟，敲出大聯盟今年下半季第一發全壘打，全場雙安演出，幫助小熊4：1獲勝，勇奪下半季開門紅。

30歲的鈴木誠也今年繳出生涯年，上半季出賽92場，打擊三圍.263/.319/.547、攻擊指數0.867，敲出25轟，77分打點並列國聯第2名。然而最終無緣入選國聯明星隊，成為遺珠之一。

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儘管沒能參與在亞特蘭大的全明星盛宴，鈴木誠也仍繼續用手中的球棒證明實力。今天面對紅襪1局下迎來下半季首打席，鈴木誠也逮中明星右投吉歐里多（Lucas Giolito）的第一顆93.5英哩偏高速球，夯出中外野3分砲，本季第26轟出爐，馬上幫助小熊取得3：0領先。

Seiya Suzuki is starting off his second half with a BANG pic.twitter.com/GN41B0DP2Y — MLB （@MLB） July 18, 2025

鈴木誠也這一棒也讓他本季打點來到80分，成為隊史自2001年生涯609轟重砲索沙（Sammy Sosa）後，單季最快達成80分打點的打者，當年索沙花84場；同時鈴木誠也又再度回到國聯打點王寶座。3局下鈴木誠也又敲1支一壘安打，最終4打數2安打，賽後打擊率0.265、攻擊指數0.876，目前也暫居隊內全壘打王與打點王。

紅襪僅在3局上靠著頭號大物安東尼（Roman Anthony）的二壘安打追回1分；6局下小熊霍納（Nico Hoerner）適時安打再添1分保險分，終場4：1擊敗紅襪。小熊先發投手瑞伊（Colin Rea）主投5局被敲4安失1分，奪下本季第8勝。

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