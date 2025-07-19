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MLB》大谷下半季首次登板時間出爐！回歸「二刀流完全體」近在咫尺

2025/07/19 07:57

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季回歸二刀流，上半季已經先發登板5場。今天與釀酒人賽前，總教練羅伯斯（Dave Roberts）公布大谷下半季首次登板時間，同時也預告接下來大谷的投球局數，將增加到4局。

大谷上半季已經先發登板5場，累積9局投球，被敲5安失1分，送出10次三振與2次保送，防禦率1.00。今天道奇迎接下半季第一個系列賽，對手是釀酒人，總教練羅伯斯賽前宣布，美國時間下週一，也就是台灣時間週二（22日）對上雙城系列賽首戰，將派出大谷先發投球。

這將會是「投手大谷」傷癒復出後本季第6次登板，羅伯斯表示，梅伊（Dustin May）將會在大谷退場後接替投球，「這對Dustin的先發間隔調整也有好處，但並不代表下一次（接替大谷登板）也是他。目前我們還是以翔平為中心，逐步增加他的投球量。」

大谷前5次登板投球局數分別為1局、1局、2局、2局、3局，羅伯斯透露，大谷下場先發預計會再投3局，再下一場有望拉到4局，之後就會固定讓大谷投4局，「一旦完成此階段，就能正式回歸先發輪值。」日媒推測，大谷最快將於8月下旬回到先發輪值中。

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