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MLB》太習慣大谷翔平的偉大！天使前教頭談與「法官」之爭吐真言

2025/07/19 08:28

大谷、賈吉。（資料照）大谷、賈吉。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季回歸二刀流，前天使總教練、現任白襪球員發展部門特助的奈文（Phil Nevin），近日在節目上分享當年讓大谷二刀流的往事，同時也強調，現今外界都太將大谷的偉大視為理所當然。

奈文在Podcast節目《Diggin’ Deep Shows》回憶，當時球團非常重視控制大谷的負荷量，堅持讓他在固定天數出賽；奈文也補充，他認為外界普遍低估指定打擊的辛苦，「我一點都不認為指定打擊很輕鬆，比賽期間必須保持專注，這很困難。但大谷的自我管理極佳。」

曾在洋基擔任三壘指導教練的奈文，也和現在除了大谷以外，討論度最高的「法官」賈吉（Aaron Judge）共事過。即便如此，奈文強調大谷仍是與眾不同，「現在的人都太習慣大谷的偉大，記得當年（2022）MVP票選輸給賈吉時，防禦率大概2.70（實際為2.33），打擊成績也超好，但大家卻把這一切視為理所當然。」

「但這根本不是普通人能辦到的事！」奈文說道，「在我看來，只要他還在二刀流，沒有其他人能做到同樣的事，那大谷就是全聯盟最有價值的球員。我當然也很尊敬賈吉，不過他們兩人之間的比較，老實說確實值得討論。」

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