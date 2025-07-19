晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U15亞洲盃》台灣隊警戒！日本13歲怪物夯426英尺特大彈 最速142KM

2025/07/19 09:06

025年第12屆U15亞洲青少棒錦標賽（U15亞洲盃）將於8月17日至23日在台南開打。（圖片取自WBSC官網，非新聞敘述選手）025年第12屆U15亞洲青少棒錦標賽（U15亞洲盃）將於8月17日至23日在台南開打。（圖片取自WBSC官網，非新聞敘述選手）

〔體育中心/綜合報導〕2025年第12屆U15亞洲青少棒錦標賽（U15亞洲盃）將於8月17日至23日在台南開打，前2名將獲得2026年U15世界盃的參賽資格。由井端弘和率領的日本武士隊日前公布18人名單，其中一位備受矚目的球員工藤未來，也是唯一入選的國二生。

根據日媒《Full-Count》報導，13歲的工藤未來是名左投左打的二刀流好手，小學6年級時曾入選西武Junior代表隊，並在NPB少棒錦標賽對上日本火腿Junior代表隊開轟。目前為狹山西武Boys中心打者的他，更曾擊出130公尺（426英尺）的超大號全壘打；而他在投球方面的表現也持續成長，目前最快球速已經來到142公里。

選手時期效力巨人、西武，現任狹山西武Boys會長的小野剛，也對工藤未來有著高度評價，「這是我至今見過最強的國中生，雖然技術還有些粗糙，但我認為他具備成為大谷翔平接班人的可能性。」

本屆日本武士隊由去年率領12強日本隊的井端弘和擔任監督，去年他曾帶領日本奪下U15世界盃冠軍；至於台灣則是奪下季軍。而日本曾在U15亞洲盃三度封王，不過上屆（2023年）在冠軍賽不敵台灣隊，本屆日本將朝睽違2屆的隊史第4冠邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中