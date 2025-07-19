U15亞洲盃》台灣隊警戒！日本13歲怪物夯426英尺特大彈 最速142KM

025年第12屆U15亞洲青少棒錦標賽（U15亞洲盃）將於8月17日至23日在台南開打。（圖片取自WBSC官網，非新聞敘述選手）

〔體育中心/綜合報導〕2025年第12屆U15亞洲青少棒錦標賽（U15亞洲盃）將於8月17日至23日在台南開打，前2名將獲得2026年U15世界盃的參賽資格。由井端弘和率領的日本武士隊日前公布18人名單，其中一位備受矚目的球員工藤未來，也是唯一入選的國二生。

根據日媒《Full-Count》報導，13歲的工藤未來是名左投左打的二刀流好手，小學6年級時曾入選西武Junior代表隊，並在NPB少棒錦標賽對上日本火腿Junior代表隊開轟。目前為狹山西武Boys中心打者的他，更曾擊出130公尺（426英尺）的超大號全壘打；而他在投球方面的表現也持續成長，目前最快球速已經來到142公里。

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選手時期效力巨人、西武，現任狹山西武Boys會長的小野剛，也對工藤未來有著高度評價，「這是我至今見過最強的國中生，雖然技術還有些粗糙，但我認為他具備成為大谷翔平接班人的可能性。」

本屆日本武士隊由去年率領12強日本隊的井端弘和擔任監督，去年他曾帶領日本奪下U15世界盃冠軍；至於台灣則是奪下季軍。而日本曾在U15亞洲盃三度封王，不過上屆（2023年）在冠軍賽不敵台灣隊，本屆日本將朝睽違2屆的隊史第4冠邁進。

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