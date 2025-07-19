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MLB》史上最貴索托開轟寫生涯最暴力新猷！前中職洋投3.2局2K失2分

2025/07/19 10:04

索托。（美聯社）索托。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季與大都會簽下15年7.65億美元史上最貴約的索托（Juan Soto），儘管今年無緣明星賽，但手中的球棒持續加溫。今天面對紅人扛出本季第24轟，也寫下生涯最暴力新猷；然而大都會牛棚崩盤，終場4：8輸球。

今年明星賽最大遺珠之一的索托，今天在1局下就逮中紅人先發左投洛多洛（Nick Lodolo）的92.8英哩失投速球，猛力夯出中右外野大號陽春砲，本季第24轟出爐，包含上半季近4戰敲出3轟，幫助大都會先馳得點。

根據Statcast，索托這發全壘打飛行距離412英呎，擊球初速高達115英哩（185公里），大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是索托生涯擊球初速最快的全壘打。此役索托4打數1安打，貢獻1分打點，吞下2K，賽後打擊率0.262、攻擊指數0.909。

2局下大都會又追加1分取得2：0領先，大都會左投馬奈亞（Sean Manaea）本季第2場出賽，主投4局送出6K僅失1分。然而接下來戰況風雲變色，大都會後援卡里洛（Alex Carrillo）1.1局埃3轟狂失5分，大都會提前投降，最終由前中職洋投威達爾（Brandon Waddell）吃完剩下3.2局，他被敲4安失2分，送出2次三振與3次保送，防禦率4.00。

威達爾。（路透）威達爾。（路透）

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