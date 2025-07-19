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MLB》史瓦伯31轟緊追國聯全壘打王大谷翔平！哈波雙響仍難救費城人

2025/07/19 09:32

史瓦伯。（路透）史瓦伯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人下半季第一個系列賽在主場迎戰天使，當家明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）首打席就開轟，「中年強打」哈波（Bryce Harper）也上演單場雙響砲，但最終費城人仍以5：6不敵天使，苦吞下半季首敗。

剛在明星賽首次全壘打PK大賽狂敲3轟奪下MVP的史瓦伯，1局下首打席面對天使澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）的98.2英哩速球，夯出右外野陽春砲，本季第31轟出爐，緊追國聯全壘打王大谷翔平的32轟，幫助費城人先馳得點。不過1局下天使馬上追平，索勒（Jorge Soler）也回敬一發陽春砲。

3局下費城人攻勢再起，哈波1出局二三壘有人時把握機會，砲轟左投埃德（Jake Eder），本季第11轟是發右外野平射3分砲，費城人再度超前；然而好景不常，費城人先發左投魯薩多（Jesús Luzardo）壓不住天使反攻，4局上又被阿德爾（Jo Adell）敲出2分砲，5局上遭處奧特（Mike Trout）敲出追平安打，雙方4：4回到平手局面。

7局上天使大有斬獲，沃德（Taylor Ward）扛出超前2分砲，本季第22轟幫助天使取得6：4領先。儘管哈波8局下又夯出陽春砲，生涯350轟里程碑只差2轟，但仍為時已晚。9局下天使明星終結者簡森（Kenley Jansen）關門收下本季第17次救援成功，費城人在主場飲恨。

哈波。（美聯社）哈波。（美聯社）

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