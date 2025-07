MLB》史瓦伯31轟緊追國聯全壘打王大谷翔平！哈波雙響仍難救費城人

史瓦伯。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城人下半季第一個系列賽在主場迎戰天使,當家明星重砲史瓦伯(Kyle Schwarber)首打席就開轟,「中年強打」哈波(Bryce Harper)也上演單場雙響砲,但最終費城人仍以5:6不敵天使,苦吞下半季首敗。

剛在明星賽首次全壘打PK大賽狂敲3轟奪下MVP的史瓦伯,1局下首打席面對天使澤費爾賈恩(Ryan Zeferjahn)的98.2英哩速球,夯出右外野陽春砲,本季第31轟出爐,緊追國聯全壘打王大谷翔平的32轟,幫助費城人先馳得點。不過1局下天使馬上追平,索勒(Jorge Soler)也回敬一發陽春砲。

請繼續往下閱讀...

(Nobody tell Kyle Schwarber the Swing-Off ended Tuesday) pic.twitter.com/GtJWGqg6yB

3局下費城人攻勢再起,哈波1出局二三壘有人時把握機會,砲轟左投埃德(Jake Eder),本季第11轟是發右外野平射3分砲,費城人再度超前;然而好景不常,費城人先發左投魯薩多(Jesús Luzardo)壓不住天使反攻,4局上又被阿德爾(Jo Adell)敲出2分砲,5局上遭處奧特(Mike Trout)敲出追平安打,雙方4:4回到平手局面。

That pitch was at his eyes



Bryce Harper unloads on this hanger! pic.twitter.com/UafC4kd2fP