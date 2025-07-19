MLB》2.18億美元王牌與火球新秀都不能上！洋基牛棚臨危受命遭打爆

漢彌爾頓。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基下半季首戰對上勇士，原先預定要對上老東家先發的2.18億美元王牌左投佛里德（Max Fried），因明星賽前最後一場先發左手食指起水泡，至今仍無法登板；然而條紋軍原本打算啟用的另一號先發人選也出狀況，最終只好採用牛棚車輪戰，但效果不彰，終場3：7落敗。

由於佛里德水泡情況尚未減緩，今天原定先發計畫泡湯，而洋基本來要改讓先前初登板繳出好投的火球新秀施利特勒（Cam Schlittler）先發，然而他在明星賽期間傳出右手二頭肌附近不適，因此接受MRI核磁共振檢查，因此也只能作罷。

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不過總教練布恩（Aaron Boone）賽前也透露好消息，那就是佛里德與施利特勒預計都能趕上下週在多倫多對上藍鳥的4連戰。佛里德表示手指的水泡正在改善，有信心能在多倫多先發登板；而布恩也補充，施利特勒的檢查結果無大礙。

事與願違的洋基，今天也只能採用牛棚車輪戰來應急，派出本季狀況不佳的主力後援漢彌爾頓（Ian Hamilton）打頭陣。然而他今天開賽就被敲出3支安打，加上1次保送失掉3分；第2任登板的則是日前剛從大都會讓渡名單撿來的31歲右投賈西亞（Rico Garcia），本季尚未失分的他也馬上破功，最終2.2局挨3安包含阿爾比斯（Ozzie Albies）的3分砲，也失3分。

3局下洋基再換上側投的艾佛羅斯（Scott Effross），他在4局下被勇士新秀捕手鮑德溫（Drake Baldwin）敲安，失掉洋基此役第7分；而洋基打線直到7局上才甦醒，靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）長打與貝林傑（Cody Bellinger）安打追回3分，但依舊在客場落敗。包含上半季尾聲，洋基吞下近期3連敗。

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