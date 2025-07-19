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MLB》雙響+10局再見轟！馬林魚明星近2戰5轟11打點 寫百年首見壯舉

2025/07/19 10:49

史陶爾斯。（法新社）史陶爾斯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚與皇家之戰，今年打出生涯年、首度入選明星賽的史陶爾斯（Kyle Stowers），今天上演單場雙響砲，包括10局下的再見2分砲，幫助馬林魚8：7逆轉逆走皇家。近況絕佳的他更寫下超狂紀錄。

27歲的史陶爾斯上半季出賽91場，打擊三圍.293/.368/.543、攻擊指數0.911，敲出19轟、54分打點，優異表現讓他入選生涯首度明星賽。而史陶爾斯也在今年首見的全壘打PK大賽中擔任國聯第2棒打者，3次揮棒敲出1轟。

馬林魚明星賽後首戰迎戰皇家，開賽桑契斯（Jesús Sánchez）與史陶爾斯先後開轟，幫助馬林魚3：0先馳得點。然而皇家火力也不容小覷，皇家雷夫（John Rave）4局上開轟，9局上上演單場雙響砲，幫助皇家5：5追平，將戰線搬進延長賽。

10局上皇家攻下2分取得領先，但10局下馬林魚新秀捕手拉米瑞茲（Agustín Ramírez）關鍵安打追平，接著輪到火燙的史陶爾斯，只見他逮中明星終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）的96.7英哩失投速球，將小白球一棒送出右外野大牆，向皇家說再見。

史陶爾斯明星賽前最後一戰上演單場三響砲，今天又是雙響砲演出，還揮出再見全壘打。史陶爾斯近2戰合計10打數8安打，包含5發全壘打，貢獻11分打點，而他也成為馬林魚隊史首位在2場比賽內狂敲5轟的打者，更是大聯盟自1901年以來第2位在2場比賽中繳出上述數據的球員，前一位是1925年的名人堂神獸柯布（Ty Cobb），完全展現自己的全明星價值。

史陶爾斯。（法新社）史陶爾斯。（法新社）

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