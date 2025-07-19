MiLB》台灣二刀流新星林盛恩4局4K無失分！莊陳仲敖丟5分全非自責

林盛恩。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人新人聯盟的台灣19歲二刀流新星林盛恩，今天先發登板主投4局，繳出4K無失分好投；運動家2A的莊陳仲敖則是4局就失5分，然而沒有任何1分是他的責失分。

林盛恩今天面對守護者迎來本季第6場先發、第9場登板，開賽就不小心投出觸身球，還被盜上三壘，但他該局也飆出2K化解危機。2局下2出局後被敲出二壘安打，林盛恩再飆三振力保不失，安全度過這個半局。

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3、4兩局林盛恩表現完美，上演6上6下，再多飆1次三振，也結束今天投球任務。此役林盛恩主投4局只被敲1支安打，另出現1次觸身球，送出4次三振沒有失分，防禦率下修至3.08。

莊陳仲敖今天先發對上水手2A，前2局只投出1次保送，還用雙殺上演變相6上6下，然而3局上首名打者敲出二壘滾地球，隊友發生失誤，一切都亂了套。莊陳接著暴投讓跑者上二壘，儘管他連續抓下2出局，但還是被敲二壘安打失1分，此時莊陳遭遇大亂流，投出保送後又被敲安打，接著還苦挨3分砲，最後才用三振抓下第3個出局數。

莊陳仲敖此役投4局用63球有40顆好球，被敲3安包含1轟失掉5分，送出4次三振與2次保送，然而受到隊友失誤連累，這5分都不是莊陳的自責分，防禦率也下修至4.56，莊陳此役無關勝負。

另外，效力老虎3A的李灝宇今天4打數1安打，吞下2A，賽後打擊率0.246；海盜3A鄭宗哲2打數1安打，賽後打擊率0.221。

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