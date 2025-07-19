波蘭跳水隊備戰世錦賽高雄移訓 台灣選手就近取經

波蘭跳水隊總教練羅森博格（左）與我國泳協秘書長曾正宗（中）MOU，高市運發局長侯尊堯（右）也到場見證。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為備戰在新加坡舉辦的世界游泳錦標賽26日登場的跳水賽，波蘭國家隊11名選手和教練團，自14至20日特別到高雄進行為期1週的移地訓練，台灣的跳水選手也藉此機會交流和學習，雙方泳協並簽署MOU 合作備忘錄推動交流，盼能提升台灣選手的實力。

中華民國游泳協會秘書長曾正宗表示，由於高雄的氣候、飲食，以及鄰近新加坡，能有效減少時差，加上擁有國際級的跳水池，因此吸引波蘭的國家跳水隊來此進行移地訓練和為世錦賽備戰，波蘭游泳協會與中華民國游泳協藉此機會簽署MOU，推動雙方未來在選手交流、訓練營、教練資源與賽事合作等多元面向的長期合作。

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台灣跳水教練林子翔透露，波蘭隊此次來台的選手中，有2025歐錦賽甫奪得3米跳水金牌的傑蘇德克（Andrzej Rzeszutek），以及2024巴黎奧運跳台第10名的女選手等優秀國家隊成員，他們來台移訓的作息是早上和下午各訓練3小時，台灣選手也跟著一起訓練和觀摩，由於是第1次有這麼高規格的隊伍來台訓練，可以近距離觀察歐洲風格的跳水技術，讓台灣的小選手們都相當興奮，近期波蘭將舉辦青少年的跳水賽事，已邀請台灣選手前往交流。

33歲的傑蘇德克除了是跳水選手，目前也身兼波蘭國內的跳水教練身分，他特別給了台灣的小選手建議「聽教練的話非常重要」，選手這次台來移訓都相當努力，希望能在世錦賽有好的表現。

高雄市運動發展局局長侯尊堯也展現高雄的熱情，期待選手每一年都能回來與台灣的選手交流，高雄的大門會為所有熱愛自由的人打開，創造更美好的運動合作。

波蘭國家跳水隊到高雄移訓，台灣的跳水教練和選手也藉機交流。（記者許麗娟攝）

33歲的傑蘇德克甫奪得今年歐錦賽3米跳水金牌。（記者許麗娟攝）

波蘭跳水隊在高雄國際跳水池移訓。（泳協提供）

波蘭跳水隊在高雄國際跳水池移訓。（泳協提供）

台灣小選手每日到跳水池觀摩，並學習波蘭隊的跳水技術。（泳協提供）

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