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MLB》「他其實不用這麼說...」道奇右投獲大谷讚賞 以後要分享給孫子

2025/07/19 11:51

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平日前在明星賽記者會上，被問及覺得本季表現亮眼的球員，他暖心點名隊友崔爾（Jack Dreyer）與卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）。今天卡斯帕里烏斯坦言受寵若驚，也非常感激大谷的賞識。

大谷日前在明星賽記者會表示，崔爾和卡斯帕里烏斯本季表現出色，「兩人隨時都能上場投球，能在任何情況下登板，也都能壓制對手。他們為球隊扮演了非常關鍵的角色，我認為他們兩個是很值得一提的。」

對此卡斯帕里烏斯今天賽前感動表示：「真的很開心，當然，其實他不需要特別說這樣的話，但他願意這樣說，我真的很感激。」卡斯帕里烏斯坦言，今年球季他被交付各種角色，也一直努力希望能為球隊做出貢獻，「能獲得這種肯定意義重大，尤其是從翔平口中說出來，更是特別。」

對於大谷，卡斯帕里烏斯也有話想說：「在我所見過的球員裡，他是最努力的，也是最棒的隊友。能和他一起打球真的是很獨特的經驗，能親眼看到他的一切非常難能可貴。以後要是我有孫子的話，我一定會跟他說，翔平曾經是我的隊友。」

現年26歲的卡斯帕里烏斯，今年迎來生涯第2個大聯盟球季，出賽28場投62.2局，拿下7勝3敗8中繼，防禦率4.45，在道奇先發輪值與牛棚傷兵滿盈下成為重要戰力。值得一提的是，大谷本季5場先發登板中，卡斯帕里烏斯接替登板2場。

卡斯帕里烏斯。（資料照）卡斯帕里烏斯。（資料照）

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