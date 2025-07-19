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拔河》台灣取得8月世運會滿額入場券 女子隊將挑戰6連霸

2025/07/19 11:43

台灣取得8月世運會滿額入場券。（拔河運動協會提供）台灣取得8月世運會滿額入場券。（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣拔河隊將於8月6日啟程至中國成都，參加2025年成都世界運動會，其中女子拔河隊更要尋求6連霸壯舉，男子與男女混和也首度取得參賽門票，將挑戰史無前例「完全制霸」。

台灣世運會拔河隊今年共23名選手參戰，男子隊與男女混合隊由教練潘明有掛帥，女子隊由名教頭郭昇領軍，選手預計在8月6日出發，8月12日返台。

為備戰成都世運會，拔河隊於2月1日開始集訓，且為讓選手提早適應比賽強度與氣氛，拔河運動協會在19、20日及26、27日連兩週在國立體大碧境室外場地舉行模擬對抗賽。

拔河運動協會理事長陳建平今日前往集訓地點國體大頒發加菜金20萬台幣，除勉勵選手們全力以赴，盡力爭取最佳成績，也不忘提醒大家記得做好相關防護，並期許大家帶著自信出門，回家時能臉上掛著笑容、脖子上都掛著亮澄澄的獎牌。

依照官方公布賽程，男子組640公斤級將在8月9日率先登場，隔天則是重頭戲女子500公斤級出賽，至於男女混合580公斤級在8月11日壓軸亮相。拔河運動協會秘書長卓耀鵬指出，他7月16日才從成都實地考察返台，當地氣候炎熱，氣溫動輒高達攝氏39度，體感溫度更可上看45度，光是站在太陽下，「就感覺頭頂都要燒焦了，選手們一定要做好防曬與水分補充。」

卓耀鵬表示，自上屆世運會開始，拔河從室內賽改為室外賽，這次官方場地雖有鋪上綠茵草皮，但因高溫曝曬，導致土地非常硬，對於室外拔河鞋的抓地力有些影響，「屆時比賽將是純粹力量與力量的對決，想要靠戰術與技巧取勝的機會不大，也會提醒選手讓他們提早做好準備。」

台灣取得8月世運會滿額入場券。（拔河運動協會提供）台灣取得8月世運會滿額入場券。（拔河運動協會提供）

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