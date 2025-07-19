MLB》洋基3連敗還寫隊史80年慘紀錄！31歲右投剛來投1場慘遭DFA

賈西亞。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天以3：7不敵勇士，賽後球隊馬上也進行陣容異動，將31歲後援右投賈西亞（Rico Garcia）給DFA（指定讓渡）。

賈西亞開季前與大都會簽下小聯盟合約，在3A投了30.1局，防禦率4.45，三振率高達27.4%，但同時也有著14.8%的保送率。他在7月初被大都會拉上大聯盟，出賽2場投4.2局無失分，但隨著千賀滉大從傷兵名單回歸，賈西亞也遭到指定讓渡。

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近期牛棚人手短約的洋基也在15日將他從讓渡名單中撿走，今天洋基採用牛棚車輪戰，賈西亞在2局上接替先發1局失3分的漢彌爾頓（Ian Hamilton）登板，結果他表現也不佳，投2.2局挨3安包含阿爾比斯（Ozzie Albies）的3分砲，送出2次三振與2次保送，賽後防禦率3.68。

根據數據顯示，洋基近14場客場作戰的比賽，戰績僅2勝12敗，丟掉多達85分，寫下隊史自1945年後首見悲慘紀錄。洋基今天輸球吞下近期3連敗，目前落後美東龍頭藍鳥3場勝差。

今天賽後，洋基也火速將賈西亞DFA，並從3A拉上29歲左投威南斯（Allan Winans）。本季威南斯在大聯盟有2場出賽，累積6.1局被敲8安失6分，防禦率8.53。

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