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MLB》大谷離開天使真正原因？前教頭：有人總是無法上場讓他很煩躁

2025/07/19 12:36

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕前天使總教練、現任白襪球員發展部門特助的奈文（Phil Nevin），近期在在節目上分享過去執教二刀流巨星大谷翔平的往事，直言他深刻感受到大谷想贏的決心。

奈文在Podcast節目《Diggin' Deep Show》表示：「我和翔平共事了2年，期間我深刻體會到，這個男人是真正渴望勝利的人。2023年經典賽決賽，他三振掉楚奧特（Mike Trout）奪冠，看到那一刻讓我更加確信這點。他所展現出的情緒，是前一年從沒見過的。」'

奈文在2022年季中接任天使主帥，但直到2023年球季結束，天使連續9年無緣季後賽，奈文也遭到解雇。提到經典賽後的大聯盟春訓，奈文與大谷深入交談過，「那次對話幾乎都圍繞著他想與過去長年並肩作戰的隊友，一起再次感受勝利的氛圍。」

奈文接著說道：「有些選手總是無法上場，這點讓他很煩躁。傷兵真的太多了，他為此感到很沮喪，接著好幾位投手也倒了，包括他自己，這是令他最沮喪的事情。」2023年球季提前結束的大谷，隔年轉戰道奇就奪冠，「去年世界大賽看到他，我知道他多麼渴望勝利，也明白他為此投入多少心血。能看到他奪冠，沒有比這更開心的事了。」

奈文也曾在2018至2021年擔任洋基三壘指導教練，與「法官」賈吉（Aaron Judge）有著深厚交情。「去年世界大賽其實讓我百感交集，羅伯斯（Dave Roberts）是我最好的朋友，布恩（Aaron Boone）則是和我共事4年的好兄弟。我想看賈吉，也想看大谷奪冠，那真是令人動容的一刻。」

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