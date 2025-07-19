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亞沙排》有太陽也有大雨真難打！ 日本女將：真是艱難的比賽

2025/07/19 13:29

日本女子組合柴麻美/村上礼華。（排協提供）日本女子組合柴麻美/村上礼華。（排協提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025亞洲沙灘排球公開賽屏東站，今上午在颱風天中進行男女子組八強賽程，儘管時晴時雨時颳風，四強名單出爐，澳洲軍團表現強勢，男女各有兩隊搶進四強。

輕度颱風薇帕位在鵝鑾鼻西南方海面，影響所及，屏東大鵬灣青洲濱海遊憩區比賽現場天候變化大，海浪明顯變大，而上午比賽時，時有強風、時有滂沱大雨，更是讓沙排賽的難度倍增，考驗選手的調整能力。闖進四強的日本選手高橋巧賽後說，「真是艱難的比賽」

依據沙灘排球比賽國際規則，除因閃電打雷或強風可能影響人身安全，下雨刮風都屬自然現象，比賽照常進行。

上午的八強賽，女子組勝隊，全都以直落二取勝。本站包辦前二種子的澳洲組合，頭號種子和第2種子，八強賽分別擊敗萬那杜與日本組合，搶進四強。另外，第3種子日本組合柴麻美／村上礼華擊敗泰國，而泰國另一組第5種子扳倒第4種子日本組合松本戀／松本穩，搶進四強。下午四強賽，將上演澳泰大戰與澳日大戰，爭奪金牌戰門票。

男子組八強賽也有精彩對戰。大會頭號種子澳洲組合，與防守韌性極佳的五號種子日本組合上演激戰，最終仍強勢以直落二，收下四強門票，將遭遇擊敗香港組合的北馬里亞納群島選手。四強賽另一場將上演澳日大戰。

男子組四強隊伍中，來自北馬里亞納群島的球員備受關注，民眾常聽到的「塞班島」就屬於北馬里亞納群島，是美國的非合併屬地。他們表示，這次僅是他們第二次參加AVC（亞排聯）賽事，來到南台灣比賽大開眼界，「海岸很美，大鵬灣現場的海景讓人印象深刻」。選手米斯特笑說，他很想嘗試有名的台灣小吃「臭豆腐」，而強森則說，有機會想來台灣浮潛，感受台灣的水底世界。

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