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中職》魔鷹愛妻不幸過世 洪總震驚：「太突然了，很難過」

2025/07/19 13:49

台鋼雄鷹總教練洪一中（右）與魔鷹（左）。（資料照，記者陳志曲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中（右）與魔鷹（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹今天原訂在中職明星賽亮相，因妻子帶著兩個女兒來台準備參加這場盛會，卻在飛機上出現嚴重身體不適，落地後送往醫院搶救仍宣告不治，魔鷹因此宣告退賽，台鋼總教練洪總今天稍早才得知這個消息，他說，「太突然了，怎麼會這樣？很難過，發生這種事情。」

台鋼球團在下午1點發布魔鷹因老婆離世而退出明星賽的新聞稿，洪總在下午1點11分接受媒體採訪時表示，原本他不知道這新聞，剛剛看手機無意間滑臉書，內文還沒看完，以為是假消息，結果副領隊楊士霈就打電話給他告知魔鷹太太過世的噩耗，「真的讓人很難過的消息，怎麼會這樣？高高興興坐一趟飛機，沒想到會發生這種情況，我也不知道要說什麼。」

魔鷹為了處理太太後事，可能會缺陣一段時間，洪總說，他沒辦法打，我們也要體諒，發生這麼嚴重的事情，他只能請公司盡量幫忙處理，領隊劉東洋和副領隊楊士霈陪魔鷹和他們家人到現在，真的很難過，發生這種事情。

魔鷹下半季是否會缺席，洪總認為應該不會，「魔鷹兩個小孩跟著來台灣，而且他應該會把事情處理完，可能國外的家人之後會過來這邊，這樣處理起來比較沒有那麼麻煩，假如魔鷹沒辦法打，我們也要體諒，但我不知道啦，看公司怎麼幫他處理。」

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