中職》育有兩個可愛女兒 魔鷹曾說：「老婆做的菜我都愛吃」

魔鷹育有兩個可愛女兒。（資料照，記者塗建榮攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹今天傳出妻子來台驟逝的不幸消息，他也在醫院因為痛失摯愛而飆淚，兩人育有兩個女兒，在2016年效力美職老虎隊面對媒體詢問「最喜歡吃什麼菜時」，他還回答：「只要是老婆做的，我都愛吃」，如今天人永隔，這段9年前的問答不禁令人鼻酸。

將在8月過34歲生日的魔鷹，去年妻子伊莉莎白也曾在他生日時帶著兩個女兒來台替他慶生，如今魔鷹在台灣享有高人氣並入選中職明星賽，妻子再帶著兩個女兒搭機來台，只是卻發生在機上就出現嚴重身體不適，在桃園機場落地後緊急送醫仍宣告不治的憾事。

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在妻子2016年懷有兩人第1個寶寶時，魔鷹就曾因為當時多明尼加出現茲卡病毒傳染病，向媒體表示他不會前往參加冬季聯盟賽事，而會留在佛州陪伴妻子，「她有孕在身，加上多明尼加現在有茲卡病毒，我不會帶她到那裡去，也不會留她獨自在美國。」當時24歲的魔鷹在其他訪問被問及場外最愛的休閒時光時，他則說最喜歡和妻子待在家裡，兩人偶爾也會去電影院看電影，而沒有特殊飲食偏好的他被問及最喜歡的食物，則說：「只要是老婆做的，我都愛吃。」

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