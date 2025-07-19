台師大女足抽血案》讓球員心中有壓力！周台英哽咽道歉

台師大女足抽血案受全國關注，女足教練周台英終於正式道歉！（記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台師大女足抽血案受全國關注，女足教練周台英終於正式道歉！

台師大昨發布訊息指出，今（19）日下午3點於學校召開記者會說明，包括校長吳正己、周台英等人皆會出席，直接面對社會質疑，這場記者會也吸引全台媒體關注，現場擠得宣洩不通。

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台師大召開記者會，校長吳正己、副校長印永翔與陳焜銘、研究倫理委員會主任陳學志、運動與休閒學院長王鶴森、運動競技系主任鄭景峰等人親自出席，教練周台英、研究主持人陳忠慶都有出席。周台英最後關頭才現身，頻頻被現場媒體質問「是否要道歉？」不過，周台英沉默以對。

校長吳正己呼籲周台英誠實講出，絕不可以有隱瞞，同時也要跟學生道歉。周台英今日在記者會正式公開道歉，「對女足隊員，還有奇陞道歉，這事情絕對是教練的錯，是我做得不夠嚴謹 造成球員心中的壓力，我也感到非常抱歉。」

周台英表示，「我今天這樣出來，能夠給我有一個機會，在大家面前說教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練。」

台師大女足抽血案受全國關注，女足教練周台英正式道歉！（記者方賓照攝）

台師大女足抽血案受全國關注，女足教練周台英正式道歉！（記者方賓照攝）

台師大女足抽血案受全國關注，女足教練周台英終於正式道歉！（記者林岳甫攝）

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