中職》林智勝初登大巨蛋「預習」引退賽 今獨居明星賽出賽王

林智勝（左）。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊傳奇球星林智勝，今年將是生涯最後一年，明星賽期間，他和同樣將在今年引退的獅隊胡金龍，被分在台灣隊，而台灣隊總教練曾豪駒安排，讓兩人首戰同時先發。

今天預計守一壘的林智勝，賽前笑說：「很榮幸能夠參賽，並被安排在先發，剛剛才被江和（陳江和）操，到現在還有點喘。」

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有趣的是，林智勝例行賽從未在大巨蛋正式比賽過，首次大巨蛋實戰就是明星賽，今將完成他生涯第21場明星賽出賽，將超越前兄弟象球星彭政閔，獨居中職明星賽「出賽王」。

林智勝笑說，其實踏上這座球場許多次，但還真的是第一次在大巨蛋比賽，有提前準備要守備的感覺。他也說：「很多明星賽紀錄，都是看報導寫了才知道，很榮幸每年都能入選或是被推薦，感謝球迷、教練的青睞跟肯定，也要謝謝自己的努力。」

林智勝也開玩笑自嘲，自己今天的先發是「part time」打工，「龍貓希望我享受比賽，但也說不能讓我打太久。實際上，後面的國家隊選手比較重要，我就來支援而已。」

林智勝透露，國家隊隊友都很年輕，今天上巴士時，隊友們跟他打招呼，他反而不太自在，而他坐在巴士的最後面，另一位前輩胡金龍則坐巴士最前面，兩人正好一前一後。

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