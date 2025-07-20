中職全壘打大賽決賽、明星賽黃子鵬對決後勁 今日賽事預告與轉播

明星賽台灣隊。（記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇在主場迎戰釀酒人，道奇推出潛力右投斯漢（Emmet Sheehan），面對釀酒人佩洛塔（Freddy Peralta）；教士在客場面對國民，教士推出38歲日籍老將達比修有先發，國民派出先發左投帕克（Mitchell Parker）；費城人在主場迎戰天使，費城人推出「台灣走路」沃克（Taijuan Walker），面對天使日籍左投菊池雄星；另外還有水手隊面對太空人之戰。

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中職明星賽方面，全壘打大賽決賽方面，曾頌恩、王政順、宋晟睿、吉力吉撈．鞏冠將一決高下。明星賽正賽部分，台灣隊將推出黃子鵬，明星隊則派出洋投後勁。敬請鎖定轉播。

瓊斯盃方面，台灣白碰上澳洲，台灣藍對上日本。敬請鎖定轉播。

另外還有世大運賽事，為台灣好手加油。敬請鎖定轉播。

MLB

06：00 天使 VS 費城人 緯來體育、

06：40 教士 VS 國民 愛爾達體育2台

09：00 釀酒人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

09：35 太空人 VS 水手 愛爾達體育2台

日本羽球公開賽

10：00 決賽 愛爾達體育3台

日職

12：00 日本火腿 VS 樂天金鷲 DAZN 1、DAZN 3

中職明星賽

14：00 明星賽戰技挑戰賽

16：00 明星隊 VS 台灣隊

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽

13：00 馬來西亞 VS 卡達

15：00 阿聯 VS 菲律賓

17：00 台灣白 VS 澳洲

19：00 台灣藍 VS 日本

轉播：緯來育樂、緯來精采

FIBA女子籃球亞洲盃

16：20 季軍戰

19：20 冠軍戰

轉播：愛爾達體育1台

世大運

18：25 羽球 混團四強 愛爾達體育3台

19：55 桌球 女團決賽 愛爾達體育4台

20：25 台灣隊 VS 德國 籃球 女子預賽 愛爾達體育2台

21：55 跆拳道 女49/男58/女67/男80公斤級複賽 愛爾達體育3台

22：30 桌球 男團決賽 愛爾達體育4台

（台灣時間7月21日凌晨）00：25 跆拳道 女49/男58/女67/男80公斤級決賽 愛爾達體育3台

（台灣時間7月21日凌晨）00：55 游泳 複賽/決賽 愛爾達體育1台

（台灣時間7月21日凌晨）01：25 羽球 混團決賽 愛爾達體育3台

FIBA U19女子籃球世界盃

22：50 季軍戰

（台灣時間7月21日凌晨）01：50 冠軍戰

轉播：愛爾達體育2台

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