中職全壘打大賽決賽、明星賽黃子鵬對決後勁 今日賽事預告與轉播

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟轉播方面,道奇在主場迎戰釀酒人,道奇推出潛力右投斯漢(Emmet Sheehan),面對釀酒人佩洛塔(Freddy Peralta);教士在客場面對國民,教士推出38歲日籍老將達比修有先發,國民派出先發左投帕克(Mitchell Parker);費城人在主場迎戰天使,費城人推出「台灣走路」沃克(Taijuan Walker),面對天使日籍左投菊池雄星;另外還有水手隊面對太空人之戰。

中職明星賽方面,全壘打大賽決賽方面,曾頌恩、王政順、宋晟睿、吉力吉撈.鞏冠將一決高下。明星賽正賽部分,台灣隊將推出黃子鵬,明星隊則派出洋投後勁。敬請鎖定轉播。

瓊斯盃方面,台灣白碰上澳洲,台灣藍對上日本。敬請鎖定轉播。

另外還有世大運賽事,為台灣好手加油。敬請鎖定轉播。

MLB

06:00 天使 VS 費城人 緯來體育、

06:40 教士 VS 國民 愛爾達體育2台

09:00 釀酒人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

09:35 太空人 VS 水手 愛爾達體育2台

日本羽球公開賽

10:00 決賽 愛爾達體育3台

日職

12:00 日本火腿 VS 樂天金鷲 DAZN 1、DAZN 3

中職明星賽

14:00 明星賽戰技挑戰賽

16:00 明星隊 VS 台灣隊

轉播:緯來體育、愛爾達體育2台

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽

13:00 馬來西亞 VS 卡達

15:00 阿聯 VS 菲律賓

17:00 台灣白 VS 澳洲

19:00 台灣藍 VS 日本

轉播:緯來育樂、緯來精采

FIBA女子籃球亞洲盃

16:20 季軍戰

19:20 冠軍戰

轉播:愛爾達體育1台

世大運

18:25 羽球 混團四強 愛爾達體育3台

19:55 桌球 女團決賽 愛爾達體育4台

20:25 台灣隊 VS 德國 籃球 女子預賽 愛爾達體育2台

21:55 跆拳道 女49/男58/女67/男80公斤級複賽 愛爾達體育3台

22:30 桌球 男團決賽 愛爾達體育4台

(台灣時間7月21日凌晨)00:25 跆拳道 女49/男58/女67/男80公斤級決賽 愛爾達體育3台

(台灣時間7月21日凌晨)00:55 游泳 複賽/決賽 愛爾達體育1台

(台灣時間7月21日凌晨)01:25 羽球 混團決賽 愛爾達體育3台

FIBA U19女子籃球世界盃

22:50 季軍戰

(台灣時間7月21日凌晨)01:50 冠軍戰

轉播:愛爾達體育2台

