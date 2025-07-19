中職明星賽》新「應援曲大魔王」？ 女孩們直指兄弟新嗆司曲

六隊啦啦隊開場演出。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今明星賽首日，6隊啦啦隊女孩齊聚應援的經典畫面，備受球迷期待。賽前，聯盟安排中信兄弟Passion Sisters曼容、統一獅UniGirls瑟七、樂天女孩若潼、味全小龍女柳柳、富邦Fubon Angels栗子、和台鋼Wing Stars螢螢共同受訪。

若潼說，這是她第3次參加，首次參加明星賽時，還遇到洲際球場下雨，幸虧這次在大巨蛋，球迷也不畏風雨前來，希望能一起共襄盛舉；螢螢提到，台鋼啦啦隊Wing Stars為了明星賽而有內部評比，全隊都很想爭取這次參加機會。

請繼續往下閱讀...

曼容說，期待各隊一同應援的陣仗，瑟七則說，今年更多日本和韓國的啦啦隊成員一起應援，是很棒的體驗，栗子則補充：「我們富邦的三本柱也會一起，球迷可以期待一下！」柳柳則說，去年的自己還是球迷，期待自己今年跟學姐一起站上舞台。

女孩們在明星賽期間各隊苦練各隊應援，被問及今年的「大魔王」，若潼說：「大家一般都覺得台鋼的應援可能最難，但今年最難的，應該是中信兄弟的『猛象出擊』嗆司曲！真的很難！跟台鋼的有得比，我們練的時候就折騰好久。」

六隊啦啦隊開場演出。（記者陳志曲攝）

六隊啦啦隊開場演出。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法