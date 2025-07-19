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中職明星賽》葉君璋寶刀未老 輕鬆稱霸鐵捕封殺王

2025/07/19 17:05

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職明星賽戰技挑戰賽今年首次舉行「鐵捕封殺王」，壓軸登場的味全龍總教練葉君璋不愧是「護國神捕」，只用3球就擊敗其他3位參賽者，還有餘力把球丟上看台送給觀眾，他得意地笑說：「聽說很多球隊都缺捕手，我覺得可以考慮我一下。」

鐵捕封殺王每人有5次阻殺機會，採蹲捕姿勢準備，接球起身後將球由本壘傳往二壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得積分，積分最高者獲勝，統一獅潘傑楷、樂天桃猿林子偉各獲得10分、6分，統一獅首席教練高志綱拿到7分，葉君璋一上場就連續2球拿到5分，只用3球就以13分奪冠，最後2球分別把球拋向三壘、一壘看台。

「好像還可以喔？」葉總指出，參加這個比賽蠻有趣的，已經很有沒有這種感覺，有點緊張也有點興奮，試投那球會往左偏向游擊是真的投不好，「因為太緊張，但是1球就知道，馬上就修正回來，有在練啦，我練50年了！」

葉總透露，聯盟詢問他是否願意參賽時，他開出「會長餵球，我就參加」的條件，原本以為會長很忙沒空，他就可以不用參加，沒想到會長真的答應，他只好硬著頭皮參加，蔡其昌則笑說：「今天（曾）豪駒有來，我想說站上投手丘丟給他看，看明年WBC我有沒有機會。」

葉總表示，今天來大巨蛋後，稍微有練習幾球，差不多有感覺就好，會長真的餵得不錯，讓他很好出手，「早上遇到會長，他說沒有試過，我跟他說，你只要投得出來，我都有辦法，後面兩球往看台丟，是本來就有想過，因為我覺得我應該一下子就結束比賽。」

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