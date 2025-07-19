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瓊斯盃》菲律賓輕取巴林7連勝到手 提前封王締造2連霸

2025/07/19 17:03

菲律賓擊敗巴林提前摘下瓊斯盃冠軍。（記者林正堃攝）菲律賓擊敗巴林提前摘下瓊斯盃冠軍。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕菲律賓今在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組以92：68力克巴林，除豪取7連勝，也確定勇奪本屆瓊斯盃冠軍，完成2連霸。

菲律賓去年拿下瓊斯盃男子組冠軍，此次來台尋求衛冕，陣容依舊由「Strong Group Athletics」組成，相較去年戰力再提升，找來曾入選NBA年度防守第二隊的前雷霆前鋒羅伯森（Andre Roberson），在瓊斯盃戰無不勝。

此役巴林歸化前鋒桑普森（Jakarr Sampson）續掛免戰牌，不過仍與菲律賓有來有往，菲律賓上半場靠美籍中鋒阿基（Tajuan Agee）獨拿17分領軍，打完前兩節以54：43領先巴林。

易籃後巴林持續追分，但菲律賓在決勝節拉出14：0攻勢擴大優勢，單節17：4的一波流收下勝利，菲律賓目前戰績7勝0敗，就算明天輸球，台灣藍隊今、明兩場都贏球，兩隊戰績同為7勝1敗，因菲律賓先前擊敗藍隊，確定提前封王。

菲律賓4人得分超過雙位數，羅伯森攻下25分、14籃板，阿基挹注19分，利亞諾（Javi Gomez De Liano）12分、7籃板，阿班多（Rhenz Abando）11分作收，巴林以阿扎姆（Subah Azzam）14分最佳。

菲律賓羅賓森灌籃得分。（記者林正堃攝）菲律賓羅賓森灌籃得分。（記者林正堃攝）

菲律賓阿基。（記者林正堃攝）菲律賓阿基。（記者林正堃攝）

菲律賓利亞諾。（記者林正堃攝）菲律賓利亞諾。（記者林正堃攝）

菲律賓阿班多。（記者林正堃攝）菲律賓阿班多。（記者林正堃攝）

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