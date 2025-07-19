中職全壘打大賽》平野「端菜」助威？兄弟3參賽者全數晉級複賽

明星隊王政順（左）參加全壘打大賽，總教練平野惠一（右）在休息時間餵便當。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽全壘打大賽，稍早8位選手完成預賽，晉級選手為同樣11轟並列預賽最多的曾頌恩、吉力吉撈．鞏冠，和8轟的王政順、宋晟睿。

首位上場的台鋼雄鷹張肇元擊出7支，接著樂天桃猿陳晨威6支，中信兄弟王政順擊出8支，「魚住」曾頌恩則是前段就全壘打連發，最終擊出11支，在前4位出賽選手中最多。

請繼續往下閱讀...

後4位出賽者，宋晟睿在計時器響起蜂鳴聲之前，完成自己的第8支全壘打，也宣告陳晨威提前遭淘汰；而王政順、曾頌恩和宋晟睿喊暫停時，兄弟教頭平野惠一趕忙上前為自家子弟兵「補給」，3次拿給選手的食物都不一樣，球迷歡笑聲不斷。

味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠，在時間還剩超過一分鐘時就已7轟，暫停時還有力氣拿訓練器材熱身，最終「壓哨」擊出11轟。

林安可邀「台灣隊長」陳傑憲幫忙餵球，時間還剩1分半時，卻只有1轟，暫停期間在隊友陳聖平等人帶動下「跳舞」，但仍難以超越前面幾位打者，最終緊擊出5支。

壓軸的味全龍傳奇名將林智勝，先是趁空檔宣傳年底的關懷盃，正式站上打擊區後，打了幾球都尚未開張，暫停時，兩隊全體選手一起拿著食物飲料上前慰勞這位老將，還一起合影留念。暫停過後，林智勝全壘打開張，最終擊出5支。

王政順參加全壘打大賽。（記者陳志曲攝）

明星隊張肇元參加全壘打大賽。（記者陳志曲攝）

台灣隊陳晨威參加全壘打大賽。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法