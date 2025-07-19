MLB》費城人吉祥物神還原CEO偷情 網笑翻：太有才

費城人吉祥物「費納寶」神還原Coldplay演唱會上爆出的「CEO婚外情事件」，示意圖。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「Coldplay」酷玩樂團近日在波士頓開唱，攝影鏡頭意外拍下新創公司執行長拜倫（Andy Byron）偷情畫面。而這起風波被MLB費城人吉祥物「費納寶」神還原，成為場邊爆笑亮點，引發球迷熱議。

民視體育主播王人瑞今日在其臉書分享，費城人今天主場與天使隊交手，其中費城人吉祥物「費納寶」（Phanatic）在親吻鏡頭（Kiss Cam）時，模仿Coldplay演唱會上爆出的「CEO婚外情事件」，神還原當時執行長和人資長從擁抱，到被拍到時露出尷尬神情、緊急閃避、驚慌失措的畫面。

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影片曝光後，網友紛紛留言「哈哈，這個模仿梗太有才了」、「拍得很像當事人！！」、「費納寶真的太有才了」、「這個模仿比較噴笑」。除了場上球員較勁火力，費納寶也再度證明自己是大聯盟最具娛樂效果的吉祥物之一。

This is absolutely insane.



The Phillies rolled out a kiss cam and had the Phillie Phanatic re-enact the Coldplay affair in front of a stadium full of people.



This country is not serious pic.twitter.com/vUfO1QARuN — Brian Allen （@allenanalysis） July 19, 2025

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