MLB》費城人吉祥物神還原CEO偷情 網笑翻：太有才

費城人吉祥物「費納寶」神還原Coldplay演唱會上爆出的「CEO婚外情事件」,示意圖。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕「Coldplay」酷玩樂團近日在波士頓開唱,攝影鏡頭意外拍下新創公司執行長拜倫(Andy Byron)偷情畫面。而這起風波被MLB費城人吉祥物「費納寶」神還原,成為場邊爆笑亮點,引發球迷熱議。

民視體育主播王人瑞今日在其臉書分享,費城人今天主場與天使隊交手,其中費城人吉祥物「費納寶」(Phanatic)在親吻鏡頭(Kiss Cam)時,模仿Coldplay演唱會上爆出的「CEO婚外情事件」,神還原當時執行長和人資長從擁抱,到被拍到時露出尷尬神情、緊急閃避、驚慌失措的畫面。

影片曝光後,網友紛紛留言「哈哈,這個模仿梗太有才了」、「拍得很像當事人!!」、「費納寶真的太有才了」、「這個模仿比較噴笑」。除了場上球員較勁火力,費納寶也再度證明自己是大聯盟最具娛樂效果的吉祥物之一。

This is absolutely insane.



The Phillies rolled out a kiss cam and had the Phillie Phanatic re-enact the Coldplay affair in front of a stadium full of people.



This country is not serious pic.twitter.com/vUfO1QARuN