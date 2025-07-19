晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》阿庫尼亞超狂雷射肩成另類雙殺 洋基教頭直言小將被騙到了

2025/07/19 21:44

洋基24歲小將維瓦斯在三壘前被觸殺出局。（路透）洋基24歲小將維瓦斯在三壘前被觸殺出局。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場與勇士之戰，第3局勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）上演超狂雷射肩，讓洋基24歲小將維瓦斯（Jorbit Vivas）在三壘前被觸殺出局，形成另類雙殺。洋基終場以3比7輸球，總教練布恩（Aaron Boone）直言，維瓦斯被勇士三壘手N.阿瓦瑞茲（Nacho Alvarez Jr.）的假動作騙到了。

洋基此戰3局上1出局攻占一、二壘，條紋軍強打貝林傑（Cody Bellinger）敲右外野飛球，勇士右外野手阿庫尼亞看似漫不經心要接球，讓洋基二壘跑者維瓦斯誤以為可以輕鬆上三壘，阿庫尼亞在接殺後迅速轉身直傳三壘，勇士三壘手N.阿瓦瑞茲接球後觸殺，讓沒有警戒心、甚至沒有滑壘的維瓦斯在三壘前出局，形成另類的雙殺守備。

洋基24歲小將維瓦斯在三壘前被觸殺出局。（歐新社）洋基24歲小將維瓦斯在三壘前被觸殺出局。（歐新社）

勇士強投「K博士」史崔德（Spencer Strider）今主投6局賞8次三振無失分，摘本季第4勝。史崔德受訪提到第3局的關鍵雙殺PLAY，「（阿庫尼亞）讓我困惑了，我那時正要跟主審要另一顆球，因為我以為那球是界外球、已經出界，所以還好那球沒在三壘那邊漏掉，因為我根本不在自己該在的位置上。」史崔德說，「他不只是一名很出色的棒球選手，也是一名很棒的演員，那真是一個很棒的假動作。」

「維瓦斯被騙了。」布恩受訪提到，「這種事就是不能發生，我整個職業生涯在三壘時都在做這種事，裝沒事，維瓦斯就是那樣解讀（比賽）的，N.阿瓦瑞茲的肢體語言騙到他。」

布恩直言，這對維瓦斯是一個教訓，「在棒球場上，特別是在那種情況下，這種事不能發生。」

勇士球星阿庫尼亞。（路透）勇士球星阿庫尼亞。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中