MLB》阿庫尼亞超狂雷射肩成另類雙殺 洋基教頭直言小將被騙到了

洋基24歲小將維瓦斯在三壘前被觸殺出局。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場與勇士之戰，第3局勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）上演超狂雷射肩，讓洋基24歲小將維瓦斯（Jorbit Vivas）在三壘前被觸殺出局，形成另類雙殺。洋基終場以3比7輸球，總教練布恩（Aaron Boone）直言，維瓦斯被勇士三壘手N.阿瓦瑞茲（Nacho Alvarez Jr.）的假動作騙到了。

洋基此戰3局上1出局攻占一、二壘，條紋軍強打貝林傑（Cody Bellinger）敲右外野飛球，勇士右外野手阿庫尼亞看似漫不經心要接球，讓洋基二壘跑者維瓦斯誤以為可以輕鬆上三壘，阿庫尼亞在接殺後迅速轉身直傳三壘，勇士三壘手N.阿瓦瑞茲接球後觸殺，讓沒有警戒心、甚至沒有滑壘的維瓦斯在三壘前出局，形成另類的雙殺守備。

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洋基24歲小將維瓦斯在三壘前被觸殺出局。（歐新社）

勇士強投「K博士」史崔德（Spencer Strider）今主投6局賞8次三振無失分，摘本季第4勝。史崔德受訪提到第3局的關鍵雙殺PLAY，「（阿庫尼亞）讓我困惑了，我那時正要跟主審要另一顆球，因為我以為那球是界外球、已經出界，所以還好那球沒在三壘那邊漏掉，因為我根本不在自己該在的位置上。」史崔德說，「他不只是一名很出色的棒球選手，也是一名很棒的演員，那真是一個很棒的假動作。」

「維瓦斯被騙了。」布恩受訪提到，「這種事就是不能發生，我整個職業生涯在三壘時都在做這種事，裝沒事，維瓦斯就是那樣解讀（比賽）的，N.阿瓦瑞茲的肢體語言騙到他。」

布恩直言，這對維瓦斯是一個教訓，「在棒球場上，特別是在那種情況下，這種事不能發生。」

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RONALD ACUÑA JR. WITH THE CANNON pic.twitter.com/ulbyTMzjib — MLB （@MLB） July 19, 2025

勇士球星阿庫尼亞。（路透）

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