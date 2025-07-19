世大運桌球》直落三橫掃南韓隊挺進男團4強 台灣隊今晚與日本爭奪決賽門票

高承睿。（資料照，取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今天在2025萊茵魯爾世大運桌球男子團體8強戰，以直落三擊退南韓隊挺進4強，將與日本隊爭奪決賽門票。女子團體賽方面，巴黎奧運國手簡彤娟領軍的台灣隊在8強賽同樣連拿3點，4強將對決頭號種子中國隊。

台灣隊今天凌晨在16強賽以3:0輕鬆解決波蘭，南韓隊則靠著頭號主力趙大成獨拿2點，以3:1收拾瑞士隊，晉級8強。

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台灣隊在8強戰由世界排名25的高承睿打頭陣，以11:9、11:9、11:6解決尹昌民；第二點對決則由世界排名50的馮翊新卯上世界排名62的趙大成，雙方過去5度交手小馮雖以3勝2負略佔上風，但最近一次在去年奧托切克支線賽，趙大成以3:1獲勝。

今天再度過招，首局馮翊新在8:10落後下連拿4分，以12:10後來居上，也打出氣勢，隨後再以11:7、11:8連下兩局，台灣隊再下一城。世界排名81的黃彥誠在第三點較量也以11:7、11:5、11:6輕取李東赫，完成關門任務。

女團方面，台灣隊由世界排名147的鄭樸璿先發上陣，以3:1力退世界排名287的瓦蒂卡；第二點簡彤娟則克服局數1:2落後，以3:2逆轉瓦妮；隨後黃愉偼再以3:0解決世界排名215的賽妮，幫助台灣隊以直落三過關。

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