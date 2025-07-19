日本賽》楊博涵／劉廣珩不敵世界第1大馬強敵 4強仍是合拍最佳

台灣羽球男子雙打組合楊博涵（左）/劉廣珩（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩今天在超級750系列日本羽球公開賽男雙4強戰，以19：21、11：21不敵世界排名第1的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，雖無緣晉級決賽，仍締造合拍以來最佳成績。

世界排名24的楊博涵／劉廣珩合作迄今最佳成績為去年超級300系列美國公開賽亞軍，這次在日本神奇演出，扳倒印尼強敵馬拉納／卡爾南多、中國陳柏陽／劉毅，昨涵劉組合在第2局化解對手4個賽末點，大逆轉陳蔚強／阿茲林。

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遇上世界排名第1的吳世飛／伊祖丁，楊博涵／劉廣珩也是努力跟強敵較勁，並一度來到15：11領先，可惜再來卻遭大馬組合追上，雖然劉廣珩也有穩定表現來到19：18，可惜未能一鼓作氣反遭吳世飛／伊祖丁連得3分讓出。

吳世飛／伊祖丁在第2局改變發球策略，也讓楊博涵／劉廣珩深陷苦戰，最終就以直落二輸球，也吞下對戰2連敗。涵劉組合雖然無緣躋身決賽，不過在750等級躋身4強，依舊是合作以來的最佳成績，兩人期許能持續進化，在後續國際賽穩定演出。

吳世飛／伊祖丁將在決賽對上南韓的金元昊／徐承宰，其中南韓組合已經確定在下週成為新科世界第1組合，兩組屬目前世界最頂尖的男雙將狹路相逢。

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