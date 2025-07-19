亞洲盃女籃》台灣10分差力退蒙古 明對伊朗爭冠拚一級門票

台灣藍韓雅恩。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女籃今天在亞洲盃女子籃球賽4強賽對上蒙古，韓雅恩攻下全場最高21分領軍，林文佑20分、10籃板，最終以92：82勝出，明天將與伊朗爭冠，以及重返一級的唯一門票。

台灣上屆亞洲盃拿下第8名被降到第二級，這次在分組預賽對上哈薩克、印度、大溪地都以大比分差奪勝，以3連勝之姿挺進4強，但唯有冠軍隊才能重返一級。

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雙方曾在4月亞洲盃女子B組東亞區資格賽交手，台灣大勝世界排名90的蒙古36分，但這次狹路相逢卻打得辛苦，開賽慢熱問題再次浮現，尤其防守完全沒能守住蒙古攻勢，首節打完僅以25：23領先，但第二節開局在外線連續得分，單節打出28：14攻勢擴大差距，上半場打完以53：37佔上風。

台灣此次少了林蝶、蕭豫玟，在禁區不像上次有優勢，下半場打得辛苦，一直無法甩開蒙古，第四節最後階段還被逼近到只差8分，好在彭詩晴、林文佑和陳晏宇接連出手都命中，最終以10分差勝出。

台灣與蒙古都抓下35個籃板，在內線沒佔到優勢，但團隊12人上陣都有得分，繳出5成投籃命中率，17投8中的三分球準星，除了韓雅恩、林文佑之外，彭曉彤也進帳11分。台灣明天將在冠軍戰出戰伊朗，她們在4強賽以78：52大勝泰國。

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